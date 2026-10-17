Yarış raporu
World Superbike Jerez
WSBK 1. yarış: Bulega, 50. zaferini kazandı
Nicolo Bulega, Jerez'de Sam Lowes ve Iker Lecuona'nın önünde kazanırken Alvaro Bautista dokuzuncu sıradan dördüncülüğe yükseldi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 17 Eki 2026 17:41
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Nicolo Bulega
Fotoğraf: Ducati Corse
Nicolo Bulega, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya ayağında zafere ulaşarak kariyerinin 50. galibiyetini elde etti. Ducati sürücüsü, Jerez Pisti'nde Sam Lowes ve takım arkadaşı Iker Lecuona'nın önünde damalı bayrağı ilk sırada gördü.
Yari Montella, yarışın büyük bölümünde dördüncü sırada yer aldı ancak 18. turda 5. virajda takım arkadaşı Bautista'ya geçilerek beşinciliğe geriledi. Bu sonuçla Montella, şampiyona sıralamasında üçüncü sırayı koruyan Alex Lowes'un gerisinde finiş gördü.
Dokuzuncu sıradan başlayan Bautista, 10. turda Alberto Surra'yı, 12. turda ise Alex Lowes'u ilk virajda geçerek yükselişini sürdürdü. Ardından takım arkadaşı Montella'yı da geride bırakan İspanyol sürücü, yarışı dördüncü sırada tamamladı.
Surra altıncı sırayı alırken Lorenzo Baldassarri yedinci oldu.
Alex Lowes sekizinci sırada finiş görürken Tommy Bridewell dokuzuncu oldu. Axel Bassani ise Bridewell'in 2.4 saniye gerisinde kalarak ilk 10'u tamamladı.
1. YARIŞ
Tüm istatistikler
Sıra Sürücü # Motosiklet Tur Zaman Ara km/sa Yarış dışı Puan 1 N. Bulega Ducati Team 11 Ducati 20
33'09.762
25 2 S. Lowes Elf Marc VDS Racing Team 14 Ducati 20
+1.657
33'11.419
1.657 20 3 I. Lecuona Ducati Team 7 Ducati 20
+2.853
33'12.615
1.196 16 4 A. Bautista Barni Racing Team 19 Ducati 20
+5.328
33'15.090
2.475 13 5 Y. Montella Barni Racing Team 5 Ducati 20
+6.615
33'16.377
1.287 11 6 A. Surra Motocorsa Racing 67 Ducati 20
+12.074
33'21.836
5.459 10 7 L. Baldassari Team Go Eleven 34 Ducati 20
+12.192
33'21.954
0.118 9 8 A. Lowes bimota by Kawasaki Racing Team 22 Bimota 20
+13.559
33'23.321
1.367 8 9 T. Bridewell Superbike Advocates 46 Ducati 20
+19.463
33'29.225
5.904 7 10 A. Bassani bimota by Kawasaki Racing Team 47 Bimota 20
+21.863
33'31.625
2.400 6 11 J. Dixon Honda HRC 96 Honda 20
+23.970
33'33.732
2.107 5 12 L. Baz MGM Optical Express Racing 76 Ducati 20
+24.120
33'33.882
0.150 4 13 A. Locatelli Pata Maxus Yamaha 55 Yamaha 20
+29.126
33'38.888
5.006 3 14 G. Gerloff Kawasaki WorldSBK Team 31 Kawasaki 20
+29.135
33'38.897
0.009 2 15 R. Gardner GRT Racing Team 87 Yamaha 20
+30.432
33'40.194
1.297 1 16 S. Chantra Honda HRC 35 Honda 20
+30.920
33'40.682
0.488 17 D. Petrucci ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 9 BMW 20
+31.457
33'41.219
0.537 18 S. Manzi GRT Racing Team 62 Yamaha 20
+39.344
33'49.106
7.887 19
T. Smits MotoXRacing
85 Yamaha 20
+46.578
33'56.340
7.234 20
M. Rato MotoXRacing
13 Yamaha 20
+46.612
33'56.374
0.034 dnf M. Oliveira ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team 88 BMW 8
+12 Tur
13'28.387
12 Tur Yarış dışı dnf X. Vierge Pata Maxus Yamaha 97 Yamaha 7
+13 Tur
11'48.317
1 Tur Yarış dışı Tüm sonuçları görüntüle
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