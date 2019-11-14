WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları

Puccetti Kawasaki ile Superbike kariyerine adım atan genç temsilcimiz, artarak devam ettirdiği performans sayesinde Yamaha fabrika takımının yeni sürücüsü olmayı başardı.

Pata Yamaha ile dün Aragon'da ilk testine çıkan Toprak, öğleden önce ıslak pistte zorlandığını ancak motosiklete yavaş yavaş adapte olduğunu açıkladı.

"Fabrika takımındayım ve bu benim için yeni bir mücadele. Yeni bir motosiklete ve ilk defa takım arkadaşına sahibim. Aslında garajda 2 tane motosikletim var. Puccetti'de sadece 1 motosikletim oluyordu. İlk motosikletimle sabah, ikinci motosikletimle de öğleden sonra turladım. Aslında pek fark hissetmedim."

"Benim için zor bir gündü çünkü tamamen yeni bir takımın içerisindeyim. Sabah seansında ıslak pistte turlamaya çalıştım. Biraz çekincem vardı çünkü motosikletin karakterini henüz bilmiyorum."

"Ancak yeni bir motosiklette olmaktan dolayı mutluyum çünkü motosikletin inanılmaz bir hissi var. Arka tarafta yol tutuş çok daha fazla."

"Öğleden sonra pist kurudu ve motosiklet üstündeki pozisyonum üzerinde çalışmalar yaptık."

"İlk gün bizim için oldukça olumluydu çünkü 1.51'li turlar atmayı planlıyorduk ve bunu başardık. Hatta 1.50'lere yaklaştık."

"İlk günden mutluyuz ancak motosiklete adapte olabilmem için daha fazla zamana ihtiyacım var."

2 yıllık Puccetti macerasında takım arkadaşı olmayan Toprak, Yamaha'da Van der Mark gibi hızlı bir takım arkadaşına sahip. Genç temsilcimiz, bu durumun kendi üzerinde baskı yarattığını ancak Van der Mark'ın iyi biri olduğunu söyledi.

"İlk defa bir takım arkadaşım oluyor."

"Üzerimde biraz baskı var çünkü Van der Mark gerçekten hızlı bir sürücü. Garajda ufak konuşmalarımız var yardımlaşmalarımız oluyor."

"Kendimi şanslı hissediyorum çünkü iyi bir takım arkadaşına sahibim."

Toprak Razgatiloglu, Pata Yamaha WorldSBK Team Fotoğraf: WSBK