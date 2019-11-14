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World SUPERBIKE / Antrenman raporu

WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları

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WorldSBK Aragon Testleri: Toprak Razgatlıoğlu'nun ilk gün yorumları
Ekleyen:
14 Kas 2019 06:15

Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden başarılı temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha fabrika takımıyla çıktığı ilk günün ardından mutluluğunu dile getirdi.

Puccetti Kawasaki ile Superbike kariyerine adım atan genç temsilcimiz, artarak devam ettirdiği performans sayesinde Yamaha fabrika takımının yeni sürücüsü olmayı başardı.

Pata Yamaha ile dün Aragon'da ilk testine çıkan Toprak, öğleden önce ıslak pistte zorlandığını ancak motosiklete yavaş yavaş adapte olduğunu açıkladı.

"Fabrika takımındayım ve bu benim için yeni bir mücadele. Yeni bir motosiklete ve ilk defa takım arkadaşına sahibim. Aslında garajda 2 tane motosikletim var. Puccetti'de sadece 1 motosikletim oluyordu. İlk motosikletimle sabah, ikinci motosikletimle de öğleden sonra turladım. Aslında pek fark hissetmedim."

"Benim için zor bir gündü çünkü tamamen yeni bir takımın içerisindeyim. Sabah seansında ıslak pistte turlamaya çalıştım. Biraz çekincem vardı çünkü motosikletin karakterini henüz bilmiyorum."

"Ancak yeni bir motosiklette olmaktan dolayı mutluyum çünkü motosikletin inanılmaz bir hissi var. Arka tarafta yol tutuş çok daha fazla."

"Öğleden sonra pist kurudu ve motosiklet üstündeki pozisyonum üzerinde çalışmalar yaptık."

"İlk gün bizim için oldukça olumluydu çünkü 1.51'li turlar atmayı planlıyorduk ve bunu başardık. Hatta 1.50'lere yaklaştık."

"İlk günden mutluyuz ancak motosiklete adapte olabilmem için daha fazla zamana ihtiyacım var."

2 yıllık Puccetti macerasında takım arkadaşı olmayan Toprak, Yamaha'da Van der Mark gibi hızlı bir takım arkadaşına sahip. Genç temsilcimiz, bu durumun kendi üzerinde baskı yarattığını ancak Van der Mark'ın iyi biri olduğunu söyledi.

"İlk defa bir takım arkadaşım oluyor."

"Üzerimde biraz baskı var çünkü Van der Mark gerçekten hızlı bir sürücü. Garajda ufak konuşmalarımız var yardımlaşmalarımız oluyor."

"Kendimi şanslı hissediyorum çünkü iyi bir takım arkadaşına sahibim."

Toprak Razgatiloglu, Pata Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatiloglu, Pata Yamaha WorldSBK Team

Fotoğraf: WSBK

Sürücü Takım Zaman Tur
Jonathan Rea Kawasaki Racing Team  1’50.416 27 tur
Scott Redding Aruba.it Racing – Ducati 1’50.868 51 tur
Michael van der Mark Pata Yamaha 1’50.941 39 tur
Chaz Davies Aruba.it Racing – Ducati 1’51.176 37 tur
Toprak Razgatlıoğlu Pata Yamaha 1’51.313 47 tur
Alex Lowes Kawasaki Racing Team 1’51.567 37 tur
Garrett Gerloff GRT Yamaha 1’51.867 52 tur
Leon Camier BARNI Racing Team 1’52.902 37 tur
Federico Caricasulo GRT Yamaha 1’53.514 57 tur

 

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Takımlar Yamaha Pata
Editör Emir Tanyol Kar

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