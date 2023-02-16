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World Superbike, ağırlık sınırı uygulama fikrini rafa kaldırdı

FIM, World Superbike'in ağırlık sınırı uygulamasına geçiş yapmayacağını resmi olarak açıkladı -bu, Ducati sürücüsü Alvaro Bautista için iyi haber!

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
World Superbike, ağırlık sınırı uygulama fikrini rafa kaldırdı
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Son şampiyon Alvaro Bautista'nın kısa ve hafif olması ve bu nedenle ağır bir motosiklet olan Ducati'yi kullanırken avantaj kazanması, birçok sürücünün kazan kaldırmasına ve Moto2/Moto3 tarzı bir ağırlık sınırı istediklerini dile getirmesine sebep oldu.

Bu konudaki ilk şikayet, Temmuz ayında Donington Park'taki hafta sonunun ardından Bautista'nın Jonathan Rea ile Toprak Razgatlıoğlu karşısındaki başarısının tamamen cüssesinden kaynaklandığını söyleyen BMW sürücüsü Scott Redding tarafından dile getirilmişti.

Her ne kadar Bautista tüm bu iddiaları reddetse de, WSBK idari direktörü Gregorio Lavilla'nın geçtiğimiz aylarda yaptığı "en geç 2024 sezonunda ağırlık sınırının uygulamaya konacağı" açıklamalarının ardından birkaç aydır bu konuda bekleyiş söz konusuydu.

Kısa süre önce bu soru işaretlerini gidermek isteyen FIM, böyle bir önlemin hem yönetim organı hem de serinin organizatörü Dorna'nın temsilcilerinden oluşan bir organ olan SBK Daimi Bürosu tarafından reddedildiğini açıkladı.

Açıklamada, "WSBK artık tam anlamıyla olgunlaşmış bir seri; dolayısıyla şampiyonanın devamlılığını sağlamak ve mevcut başarısını sağlayan teknik kuralları korumak gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

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