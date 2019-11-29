Video: Toprak Razgatlıoğlu'ndan pitte stoppie (arka kaldırma) şov
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Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha ile mücadeleye hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, hem dereceler hem de pist üstündeki hareketleriyle yeni takımına alışmaya başladığını gösteriyor.
Puccetti takımıyla aldığı podyum ve galibiyet sonuçlarının ardından Kawasaki ile anlaşamayan Toprak, gelecek sene için Yamaha'nın Superbike'daki fabrika takımı ile anlaşmaya varmıştı.
Yeni motosikletine alışmaya çalışan Toprak, sezonun ardından Jerez'de gerçekleştirilen ikinci testlerde oldukça güçlü performans sergiledi ve lider Jonathan Rea'nın arkasında 2. en hızlı zamanı kaydetti.
Bu derece dışında Toprak, takımına ve motosikletine daha çok alışmaya başladı. Toprak, pite gelirken yaptığı stoppie yani arka tekerleği kaldırma ile eğlenceli bir an yaşadı.
Toprak'ın bu hamlesi, Dünya Superbike serisinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World SUPERBIKE
|Etkinlik
|Jerez Kasım testi
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
|Editör
|Abdullah Çelik
Video: Toprak Razgatlıoğlu'ndan pitte stoppie (arka kaldırma) şov
paylaşım
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