Van der Mark: "Toprak'a yokluğunda kazanacağımı söylemiştim"

WSBK'daki şampiyon temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Fransa yarış hafta sonunun ikinci antrenmanında talihsiz bir kaza yaşadı ve yarış hafta sonunun kalanında mücadeleye devam etmemesine karar verildi.



Toprak'ın takım arkadaşı Michael van der Mark, Magny-Cours'ta değişken koşullarda kazandığı zaferle BMW'nin Toprak ile başlayan üst üste yarış kazanma serisini 14'e çıkardı.



Van der Mark, yağmurlu yarışta elde ettiği bu galibiyetle üç yıl aradan sonra kariyerinde de önemli bir geri dönüşe imza atmış oldu.

Toprak'ın üst üste 13 zaferine 1 zaferle katkıda bulunan Michael van der Mark, galibiyetin ardından şunları söyledi: "Ona olur da 13 galibiyetlik seriyi sürdüremezse, onun yerine benim bunu yapacağımı söyledim."



"Toprak da bana bu galibiyeti hak ettiğimi söyledi."



"Toprak'ın yokluğunda BMW için kazanmak önemliydi."