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World Superbike Hungaroring

Van der Mark: "Toprak'a MotoGP şansı verilmeli, orada başarılı olabilir"

Michael van der Mark, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP'de başarılı olacağını düşünüyor.

Ezel Tan
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Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Takımı

Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Michael van der Mark'ın BMW'deki takım arkadaşı Toprak Razgatlıoğlu hakkında çok iyi düşüncelere sahip olduğu zaten biliniyor.

Hollandalı sürücü , Toprak'ın MotoGP'ye uygunluğu konusunda neden şüpheler olduğunu anlayamıyor.

Van der Mark, racesport.nl'e şunları söyledi: “Onunla ve MotoGP ile ilgili pek çok yorum okudum. Fakat ona şans verir ve talep ettiği şeyleri sunarsanız, zirvede yarışabilir."

"Oturma pozisyonu gibi şeylere karşı çok hassas, ancak bunun iyi olduğundan emin olursanız, neden yapamasın ki?"

"Sürüş stilinin bir MotoGP motosikletinde işe yarayıp yaramayacağı elbette soru işareti. Ancak BMW'de işe yaramayacağı konuşuluyordu. Buraya gelirken herkes onun deli olduğunu düşünüyordu.”

“Elbette MotoGP motosikletine alışması gerekecek fakat sürüş stilinin çalışmaması için herhangi bir neden göremiyorum."

"Eğer bu yıl şampiyonluğu kazanır ve gelecek yıl da yine burada şampiyonluğu kazanırsa, o zaman neden MotoGP'ye geçmeyi denemesin?"

"Ayrıca neden ona bu şansı vermeyelim? O çok özel biri."

“Karakteri ve zaferlerinden sonra ortaya koyduğu şov nedeniyle çok sayıda taraftar kazanıyor. Onu takip etmek için her hafta sonu şampiyonayla birlikte seyahat eden çok sayıda taraftar var."

"Toprak'ı izlemek büyük bir keyif. Misano'da yarış dışı kaldığımda, tüm yarışı izledim. Tek başına yarıştığında bile onu izlemek harika.”

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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