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World Superbike Hungaroring

Van der Mark: "Toprak sayesinde podyumlara bu kadar yaklaşıyorum çünkü çok şey öğretiyor"

Michael van der Mark, Toprak Razgatlıoğlu'nun kendi gelişimine çok yardım ettiğini söylüyor.

Ezel Tan
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha'ya geçtiği zaman Michael van der Mark ile takım arkadaşı olmuş, sonrasında Hollandalı sürücü BMW'ye geçmişti.

Birkaç yıl sonra Toprak da BMW'ye geçti ve ikili bu yıl tekrar takım arkadaşı oldular.

Toprak bu yıl BMW ile kusursuz bir performans sergiliyor ve sık sık takım arkadşaına tavsiyeler verirken de görüntüleniyor.

Van der Mark'a göre Toprak kusursuz bir performans sergiliyor.

Hollandalı sürücü şöyle diyor: "Başardıklarını görmek harika. Garajı onunla paylaşmak da güzel, ondan çok şey öğreniyorum."

"Sanırım podyuma giderek yaklaşmamın nedenlerinden biri de bu çünkü ondan çok şey öğrenebiliyorum."

“Bence bu hafta sonu antrenmanlarda bile birlikte çok iyi çalıştığımızı gösterdik - birlikte çalışmak zorundayız çünkü rekabet artık çok yakın."

"Onunla aynı garajda olmak harika. Birlikte çalışmamız ve birbirimize yardım etmek istememiz daha da iyi."

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