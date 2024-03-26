Van der Mark: "Toprak Razgatlıoğlu 'imkansız' şeyler yapıyor"

Circuit de Catalunya'daki Dünya Superbike Şampiyonası hafta sonu BMW için daha iyi geçemezdi.

Toprak'a ya da M1000RR'a uygun olmayan bu zorlu pistte temsilcimizin fırtınası vardı. İlk yarışta zafere ulaşan ve Superpole yarışını kazanan Toprak, pazar günü de üçüncü oldu.

Toprak böylelikle takıma 2013'ten bu yana ilk GP zaferini getirdi ve Alman üreticinin motosikletiyle ilgili tüm şüpheleri ortadan kaldırdı.

Van der Mark, elde edilen başarının hem Toprak hem de motosikletten kaynaklandığını söylüyor.

Toprak'ın ROKiT'ten takım arkadaşı Michael van der Mark, Speedweek'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Her ikisinin de payı var."

"Toprak kesinlikle bir faktör, ancak motosiklet de sürekli gelişiyor."

"Ben de nihayet tamamen iyileştim ve eski formuma dönüyorum. Kışın yapılan testler mükemmeldi."

"Toprak'tan da bir şeyler öğreniyorum, kendime olan güvenim geri geliyor ve her şey biraz daha kolaylaşıyor."

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

31 yaşındaki sporcu son iki yılda iki ciddi sakatlık geçirdi.

Van der Mark şöyle devam ediyor: "Toprak -Barselona tarzı bir pistte- yol tutuş azaldığında ve arka tekerlek kaydığında vücudunu kullanarak bunu telafi edebiliyor."

"Ben de bunu öğrenmeye çalışıyorum."

"Geçen hafta sonu cumartesi'den Pazar'a ilerleme kaydettim. Onun verilerini inceleyerek ondan çok şey öğreniyorum."

"Fakat bu benim için kolay değil çünkü bu sürüş bana doğal gelmezken, ona doğal geliyor."

Hollandalı sürücü, Toprak'ın son virajda Alvaro Bautista'ya karşı yaptığı ustaca atağı da övdü.

"İyice gördüm çünkü çok geride değildim. Bir şeyler deneyeceği belliydi!"

"Ben de virajı biraz karıştırdım çünkü şovun tadını çıkarıyordum... Bununla ilgili ne diyebilirim ki? O Toprak Razgatlıoğlu! O etrafınızdayken asla bir şeylerden emin olamazsınız çünkü her zaman bir şeyler deniyor."

"Bu muhtemelen onun en büyük gücü. İmkansız gibi görünen şeyleri deniyor ve onları mümkün kılıyor."