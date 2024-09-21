Van der Mark: "İtalya'da Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek iyi bir hafta sonu olacak"

Michael van der Mark, iki hafta önceki WSBK Fransa hafta sonunda neredeyse üç yıl sonra ilk yarış galibiyetini elde etti. Şimdi hızını, şampiyonluk mücadelesi veren takım arkadaşı Toprak Razgatlıoğlu'nun yokluğunda ona yardımcı olmak için kullanmayı planlıyor.

Van der Mark'ın Magny-Cours galibiyeti yağmurda gelmiş olabilir, ancak Fransa'da kuru zeminde de güçlü bir tempo gösterdi ve örneğin 2. antrenman seansında birinci oldu.

Van der Mark İtalya hafta sonu öncesinde WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, “Magny-Cours benim için güzel bir hafta sonuydu, nihayet podyuma geri dönmek ve kazanmak harikaydı.”

“Çok fazla duygu vardı çünkü Toprak'ın kaza yapması ve sakatlanması nedeniyle takımda karışık bir his vardı.” dedi.

Odak noktasını bu hafta sonu Cremona'da yapılacak olan ve Razgatlıoğlu'nun Fransa'da geçirdiği sakatlığın ardından iyileşme sürecine devam ettiği İtalya yarışına çeviren van der Mark, takım arkadaşının şampiyonluk şansına yardımcı olabileceğini belirtti.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati, Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team, Danilo Petrucci, Barni Racing Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Van der Mark, “Kendimi iyi ve çok güçlü hissediyorum.”

“Bu hafta sonu yine podyum için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Son birkaç yarışta gördük ki gittikçe güçleniyorum. Podyum için savaşıyorum.”

“Podyum için mücadele edebilmeliyiz ve Toprak'ın rakiplerinden biraz puan alabilirsek, gerçekten iyi bir hafta sonu olacak.”

Razgatlıoğlu'nun şampiyonadaki liderliği, Fransa'daki her iki Pazar yarışını da kazanan Nicolo Bulega'nın 55 puan önünde. Bu hafta sonu elde edilecek 62 puanla Bulega'nın önümüzdeki hafta sonu yapılacak Aragon Turu öncesinde şampiyona liderliğini ele geçirmesi matematiksel olarak mümkün.

Son şampiyon Alvaro Bautista ise bu hafta sonu Cremona'da yapılacak yarış öncesinde Türk sürücünün 122 puan gerisinde yer alıyor.