Van der Mark, 2021'de BMW ile yarışacak

Bu hafta başında yapılan açıklamada 2017'den beri Yamaha ile yarışan Van der Mark'ın sezon sonunda takım ayrılacağı duyurulmuştu.

WSBK'da üç galibiyeti bulunan Van der Mark'ın BMW'ye geçmesi bekleniyordu. Bugün itibariyle Tom Sykes veya Eugene Laverty'nin yerini alacağı doğrulandı.

Takım patronu Shaun Muir, “Michael'ı BMW Motorrad WorldSBK ekibine davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Takıma önemli bir deneyim getiriyor. WorldSBK gridindeki en genç ve en yetenekli sürücülerden bir tanesi." dedi.

BMW Motorrad'ın motor sporları direktörü Marc Bongers şunları ekledi: "Son yıllarda Dünya Superbike Şampiyonası'nda çok güçlü bir gelişim kaydeden Michael ile olan anlaşmamızdan çok memnunuz."

"Michael'ın projemiz için bir önemli olduğunu düşünüyoruz ve ona sunabileceğimiz güçlü paketle birlikte, sonuçlar açısından bir üst seviyeye çıkabiliriz."

Van der Mark, 2021 WSBK sezonu için anlaşma yapan beşinci sürücü oldu. Kawasaki sürücüleri Jonathan Rea ile Alex Lowes'e ek olarak, Ducati'den Scott Redding ve Yamaha'da yarışan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020 için sözleşmesi bulunuyor.

Toprak, Mart ayında Yamaha ile Phillip Island'da zafere ulaşmıştı ve şu anda şampiyonada takım arkadaşının önünde yer alıyor.