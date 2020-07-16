Torres, MIE Honda WSBK takımından ayrıldı

Torres, Avrupa sezonunun başlangıcından itibaren yarışmak için Althea tarafından yönetilen MIE Honda takımına katılmış ve Takumi Takahashi’nin takım arkadaşı olmuştu.

Ancak koronavirüs pandemisi, bazı planlarda değişiklik yapılmasına sebep oldu. Torres de hem MotoE’de hem de İspanya Superbike’ta yarışma planları yaptı.

WSBK ve diğer serilerin çakışması sebebiyle de MIE, Torres’in yerine takıma İtalya Superbike’ta mücadele eden Gabellini’yi getirme kararı aldı.

Böylece Torres, bu sene ikinci kez bir takımdan ayrılmak durumunda kaldı. İspanyol sürücü sene başında da Pedercini Kawasaki’den ayrılmıştı.

20 yaşındaki Gabellini ise 1-2 Ağustos’taki Jerez yarışıyla beraber takıma katılacak.

Takımın diğer sürücüsü Takahashi ise Şubat ayındaki Phillip Island hafta sonuyla beraber sezona zorlu bir başlangıç yapmış ve iki yarışta finiş göremezken, diğerinde 15. olmuştu.

Ayrıca WSBK’nın Jerez’deki dönüşünde Christophe Ponsson, özel izinle beraber bir Aprilia RSV4 1000 ile mücadele edecek. Aprilia, 2015’ten bu yana bir fabrika ya da yarı fabrika desteğiyle seride mücadele etmedi.