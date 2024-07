Toprak'tan üst üste onuncu galibiyet: "Bu inanılmaz!"

Most'ta gerçekleştirilen Dünya Superbike Şampiyonası hafta sonunun üç yarışında da zafer BMW fabrika takımı sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu'nun oldu.



Şampiyona lideri temsilcimiz, hafta sonunun ardından şunları söyledi: "Burada tekrar üç galibiyet aldığımız için çok mutluyum."



"Özellikle de bu pistte gerçekten güçlüyüz. Takımıma teşekkür ederim, inanılmaz bir iş çıkardılar. Her seansta motosikleti daha da ileriye taşıdık."



"Şu an gerçekten çok mutluyum çünkü şampiyonada da büyük bir fark açmış olduk."



"Ama bunu çok fazla düşünmüyorum. Sadece yarışlara odaklanıyorum ve daha fazla galibiyet almak istiyorum."



"Rekor için sadece iki galibiyete daha ihtiyacım var, göreceğiz. Genel olarak çok mutluyum."



"Daha fazla hıza sahiptim ama zorlamıyordum çünkü yarışta fark çok da önemli değildi. Yarışı kazanmak önemliydi."



"Pit tahtasına bakarak her şeyin kontrol altında olduğunu gördüm ve 22. turda 32.6 yaptım."

"Bu gerçekten iyi bir tur zamanıydı. Arka lastikte de hiçbir problem yoktu. 2. Yarışta her şey kontrol altındaydı. "