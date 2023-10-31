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Toprak'tan Bautista'ya yanıt: "5kg eklemenin neresi tehlikeli? Bundan korkmamalı"

Alvaro Bautista'nın ağırlık kuralı hakkındaki yorumlarına yanıt veren Toprak Razgatlıoğlu, İspanyol sürücünün motosikletine 5kg eklemekten korkmaması gerektiğini söylüyor.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
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Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

WSBK'da 2024'ten itibaren kullanılmaya başlanacak olan ağırlık kuralı, tartışmalara konu olmaya devam ediyor. 

Bu kuraldan en çok etkilenecek isimlerden biri elbette griddeki en hafif sürücülerden son dünya şampiyonu Alvaro Bautista. 

Yarış tulumu ve dizlik, dirseklik tarzı korumalıkları taktığında Bautista 67kg oluyor. Bu da Bautista'nın yeni kurala göre motosikletine 6.5kg eklemesi gerekiyor.

Bundan pek memnun olmayan Alvaro Bautista, kuralları uzun uzun eleştirmiş ve "ağırlık ekledikten sonra motosikletim tehlikeli olursa yarışmam" demişti. 

Bautista'nın röportajı :

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Bautista'nın bu yorumlarına gülerek yanıt verdi. 

Bautista'nın yorumları sorulduğunda, "Bana göre ağırlık kuralı gelecek sezon için hiçbir şey değiştirmeyecek. Bautista muhtemelen motosikletine 5 kilogram ekleyecek ve bu hiçbir şeyi değiştirmez." diyen Toprak, ardından gülerek ekledi: "Bundan korkmamalı, 5 ya da 8 kilo hiçbir şey. Sorun değil. Bunun neresi tehlikeli? O bir dünya şampiyonu, hadi ama."

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

 

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