Toprak'tan Bautista'ya yanıt: "5kg eklemenin neresi tehlikeli? Bundan korkmamalı"
Alvaro Bautista'nın ağırlık kuralı hakkındaki yorumlarına yanıt veren Toprak Razgatlıoğlu, İspanyol sürücünün motosikletine 5kg eklemekten korkmaması gerektiğini söylüyor.
WSBK'da 2024'ten itibaren kullanılmaya başlanacak olan ağırlık kuralı, tartışmalara konu olmaya devam ediyor.
Bu kuraldan en çok etkilenecek isimlerden biri elbette griddeki en hafif sürücülerden son dünya şampiyonu Alvaro Bautista.
Yarış tulumu ve dizlik, dirseklik tarzı korumalıkları taktığında Bautista 67kg oluyor. Bu da Bautista'nın yeni kurala göre motosikletine 6.5kg eklemesi gerekiyor.
Bundan pek memnun olmayan Alvaro Bautista, kuralları uzun uzun eleştirmiş ve "ağırlık ekledikten sonra motosikletim tehlikeli olursa yarışmam" demişti.
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise Bautista'nın bu yorumlarına gülerek yanıt verdi.
Bautista'nın yorumları sorulduğunda, "Bana göre ağırlık kuralı gelecek sezon için hiçbir şey değiştirmeyecek. Bautista muhtemelen motosikletine 5 kilogram ekleyecek ve bu hiçbir şeyi değiştirmez." diyen Toprak, ardından gülerek ekledi: "Bundan korkmamalı, 5 ya da 8 kilo hiçbir şey. Sorun değil. Bunun neresi tehlikeli? O bir dünya şampiyonu, hadi ama."
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK
Son Haberler
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış Ferrari, Meksika yarışında motor gücünü kısmak zorunda kalmış
Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor
Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor Alpine'in yenilenmesi takımdaki enerjiyi yükseltmiş gözüküyor
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü Button, Williams takım patronu James Vowles’u övdü
Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir Massa, F1'deki hukuki sorunlar nedeniyle Brezilya GP'sini ziyaret edemeyebilir
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar