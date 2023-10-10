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Toprak'ın Yamaha'daki ekip şefi Phil Marron, temsilcimizle birlikte BMW'ye geçecek

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun ekip şefi Phil Marron ve mevcut ekibin büyük çoğunluğu, Toprak'la birlikte BMW'ye geçecek ve Münih merkezli markada temsilcimizle çalışmaya devam edecekler.

Can Çarpıcı
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Phil Marron, Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, geçtiğimiz Mayıs ayında yaptığı açıklama ile 2021'de şampiyonluk yaşadığı Yamaha'dan sezon sonunda ayrılacağını ve BMW'ye geçeceğini duyurmuştu. 

Toprak'ın kararı ve bu kararın doğru olup olmadığı fazlasıyla konuşulmuştu, tabii bu kararın doğru olup olmadığını henüz bilemeyiz. 

Şu an bilebileceğimiz tek şey, 2024'te Toprak'ı büyük bir alışma sürecinin beklediği. Zira temsilcimiz yeni bir motor, şasi ve takımla çalışacak. 

Temsilcimiz için bu alışma sürecini biraz daha kolaylaştıracak olan bir gelişme ise Yamaha'da Toprak ile çalışan ekibin büyük çoğunluğunun Toprak'ı takip edecek olması. 

Uzun süredir Toprak'ın ekip şefi olan Phil Marron, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında bir "soru-cevap" etkinliği yapıyordu. 

Bu etkinlikte kendisine Toprak ile birlikte BMW'ye geçip geçmeyeceği soruldu. Marron, "Toprak'ı takip edeceğim." diyerek Münih merkezli takıma geçeceğini doğruladı. 

Bu, büyük bir sürpriz değil zira Marron'ın Yamaha ile olan kontratı sezon sonunda bitiyor. Yamaha takım patronu, geçtiğimiz haftalarda bu konuya değinmişti ve Marron'ın kontratının bitmesinin ardından ne yapacağı konusunda serbest olduğunu dile getirmişti. 

Gelecek sezon için nerede olacağını kendisi seçen Marron da Toprak ile birlikte BMW'ye geçmeyi tercih etti. Toprak'ın mevcut ekibindeki diğer mekanikerlerin de Toprak'ı takip edeceği biliniyor. 

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Phil Marron, Davide Gentile

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Phil Marron, Davide Gentile

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak ve Marron, ilk olarak 2019'da Toprak Kawasaki Pucetti'de yarışırken birlikte çalışmaya başlamışlardı. 

Toprak, 2019'un sonunda Kawasaki ZX-10RR'ı bırakıp Yamaha'ya geçtiğinde Marron onu yine takip etmişti ve ikili, 2021'de Yamaha ile dünya şampiyonu olarak Jonathan Rea'nin hegemonyasını sonlandırmışlardı. 

Marron, şimdi ise Toprak ile BMW'ye geliyor ve ikili, 2021'deki başarılarını bu sefer de BMW'de tekrarlamak için çalışacaklar. 

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Can Öncü, 2024'te Puccetti Kawasaki ile Supersport'ta yarışmaya devam edecek

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