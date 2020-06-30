Toprak'ın takım arkadaşı Van der Mark, sene sonunda Yamaha'dan ayrılacak

Honda'da geçirdiği iki sezonun ardından 2017'de Pata Yamaha'ya geçen van der Mark, geride kalan senelerde Yamaha ile 3 yarış zaferi elde etti ve 2018'de şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Aynı dönemde van der Mark, 2017 ve 2018'de Japonya'daki Suzuka 8 Saat yarışında zafere ulaştı.

Sezonun Phillip Island'da gerçekleştirilen ilk hafta sonunun ardından van der Mark 5. sırada yer alırken takımla ilk yarışına çıkan Toprak Razgatlıoğlu 2. yarışta yakıtı bittiği için yarış dışı kalsa da 3 puan önünde bulunuyor.

Yamaha'dan bugün yapılan açıklamada Van der Mark'ın "2021'de yeni mücadelelere girişmek için" takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Van der Mark'ın gelecek sene BMW'ye geçmesi bekleniyor. Bu durumda mevcut BMW sürücüleri Tom Sykes ve Eugene Laverty'den en azından birisinin takımdan ayrılması gerekecek.