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World Superbike / Son dakika

Toprak'ın takım arkadaşı Van der Mark, sene sonunda Yamaha'dan ayrılacak

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Toprak'ın takım arkadaşı Van der Mark, sene sonunda Yamaha'dan ayrılacak
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
30 Haz 2020 09:57

Yamaha'nın Superbike'ta mücadele eden fabrika takımı, sene sonunda Hollandalı sürücüsü Michael van der Mark ile yollarını ayıracağını duyurdu.

Honda'da geçirdiği iki sezonun ardından 2017'de Pata Yamaha'ya geçen van der Mark, geride kalan senelerde Yamaha ile 3 yarış zaferi elde etti ve 2018'de şampiyonayı 3. sırada tamamladı.

Aynı dönemde van der Mark, 2017 ve 2018'de Japonya'daki Suzuka 8 Saat yarışında zafere ulaştı.

Sezonun Phillip Island'da gerçekleştirilen ilk hafta sonunun ardından van der Mark 5. sırada yer alırken takımla ilk yarışına çıkan Toprak Razgatlıoğlu 2. yarışta yakıtı bittiği için yarış dışı kalsa da 3 puan önünde bulunuyor.

Yamaha'dan bugün yapılan açıklamada Van der Mark'ın "2021'de yeni mücadelelere girişmek için" takımdan ayrılacağı duyuruldu.

Van der Mark'ın gelecek sene BMW'ye geçmesi bekleniyor. Bu durumda mevcut BMW sürücüleri Tom Sykes ve Eugene Laverty'den en azından birisinin takımdan ayrılması gerekecek.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri World Superbike
Pilotlar Michael vanderMark
Takımlar Crescent Racing
Editör Jamie Klein

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