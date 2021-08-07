Toprak'ın son turdaki atağı Redding'i sinirlendirmiş

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bugün gerçekleştirilen yarışın son turunda, sağa doğru dönülen 20. virajda liderlik için Redding'e başarılı bir atak yaptı ve zafere ulaşarak şampiyona lideri Jonathan Rea'in 12 puan ardına geldi.

Redding bu hareketten memnun olmadığını yarıştan sonra açıkça belirtti. Sonrasında gazetecilere konuşan Britanyalı sürücü, Toprak'ın atağının "korkunç" olduğunu ve ikisini de kazaya sürüklendiğini belirtti.

Redding, "Büyük resme baktığımda, ikincilikle mutlu olmalıyım. Fakat yarışın %90'ını lider götürdüm, böyle yaramaz bir atağın yapılması beni kızdıran şey."

"Bu hafta güvenlik konuları hakkında zaten bolca konuştuk ve bana göre riskli olan hiçbir bir şey yapmıyordum. Fakat Toprak'ın geçiş şekli oldukça korkunçtu ve bunu sevmedim. Epey geriden geliyordu ve neredeyse dizimi yere indiriyordum yani, biraz geçti."

"O virajdaki yerime bağlı kalsaydım, bana vururdu ve ikimiz de kaza yapardık. Sadece bunun yaşanabileceğini düşündüğüm için temas yaşamadık. Bunun olmasını beklemek zorunda kaldım."

"Bu beni biraz kızdırıyor, çünkü herkes bunu yapabilir fakat risk almaya değer mi? İkimiz de kaza yapsaydık çok kızardım. Yani bunun ne anlamı var? Tamam fazladan beş puan alıyorsunuz fakat kaza yaparsanız 25 puanı kaybedebilirsiniz." dedi.

Redding'in sözlerine cevap veren Toprak ise çok geç frenleyerek hata yaptığını söyledi ve şunları ekledi: "Son virajda Redding'le çekişirken bir hata yaptım."

"Çok geç fren yapmayı denedim ve ayrıca son şansım olduğunu biliyordum. Arka taraf çok fazla kayıyordu, [viraja düzgün bir şekilde] giremedim, biraz ona dokundum."

"Sinirli görünüyor ama bu bir yarış. Kaza yapmadığı için mutluyum. Her virajda denedim çünkü şampiyonluk için bu puanlara ihtiyacım vardı."

Rea pahalıya patlayan kazalar karşısında şaşkın

Razgatlıoğlu, yarışın çoğunu Kawasaki sürücüsü Rea ile ikincilik için mücadele ederek geçirmişti. Fakat şampiyona lideri, 14. turda bir kaza yaptı ve geriye düştü.

Rea yeniden yarışa döndü ve 11. sıradaydı. Fakat bir kez daha kaza yaptı ve bu kez yarışa veda etti.

Rea, "İlki, şikanda oldu. Hemen hemen [yarış] çizgisindeydim. Donington Park'takine benzer bir kazaydı."

"Sonrasında motosiklete geri döndüğümde 11. sırada olduğumu gördüm. Sadece sürüyordum ve dürüst olmak gerekirse son virajda ne olduğunu bilmiyorum. Çok fazla zorlamadım ve buna rağmen kaza yaptım.

"Folger bana 'Yere dökülen yağa mı denk geldin? Çünkü motosikletim bozulmuştu' diye sordu. Fakat bilmiyorum. Her şeyi yolunda gidiyordu ve aniden kendimi çakılda buldum." dedi.