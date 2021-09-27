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World Superbike / Jerez Haberler

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

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Yardımcı Editör:
Sebastian Fränzschky
, Writer
Çeviren:
Efe Kahya
, Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki rakibi Kawasaki pilotu Jonathan Rea, Toprak'ın Jerez'de aldığı galibiyetler ile beraber şampiyonadaki farkın 20 puan olmasının ardından "köşeye sıkışmış" hissettiğini söyledi.

Toprak'ın iki galibiyetinin ardından Rea "köşeye sıkışmış" durumda

Altı kez WSBK şampiyonu Kuzey İrlandalı pilot, Jerez'de yapılacak olan yarış öncesinde Toprak'ın sadece 1 puan gerisindeydi, ancak milli sporcumuzun Jerez'deki hafta sonunda çifte galibiyet almasının ardından bu fark, bu sene hiç olmadığı kadar açıldı.

Rea, açılış yarışında pole pozisyonundan başlayan Toprak'ı geçerek liderliği almayı başarmıştı, ancak milli sporcumuz bitime altı tur kala yeniden liderliği alıp yarışı Rea'in 1 saniye önünde kazanmayı başarmıştı.

İkinci yarışta ise Rea için işler daha kötüye gitti. Yumuşak lastik ile yarışa başlayan Rea beşinci olabilirken, Toprak ise Scott Redding ile mücadele ederek önde kalmayı başardı ve İspanya'dan çifte galibiyet ile ayrıldı.

Rea, yeni Kawasaki ZX-10RR motosikletinin, gelişmiş olan Yamaha R1 ile mücadele edecek seviyede olmadığını, ancak yakın zamandaki en rekabetçi WSBK şampiyona mücadelesinden zevk aldığını söyledi.

34 yaşındaki Rea, Toprak'ın şampiyonluk mücadelesini, 2016'da Chaz Davies'in sene sonu atağına ve Alvaro Bautista'nın 2019'da elde ettiği art arda 12 galibiyet aldığı mücadelelerine benzetti. Rea, iki durumda da şampiyonluğu kazanan isim olmuştu.

Rea, "Bu iyi bir baskı. Köşeye sıkışmış gibi hissetmeyi seviyorum. 2016'da Chaz'in hızlı yükselişinde de durum biraz böyleydi, şampiyonada büyük bir fark açmıştım ve bir anda bu fark kapanıvermişti."

"Bautista beni dört hafta sonu üst üste geçtiğinde de durum aynıydı. Çok güzel bir şey. Geçen sene Phillip Island'da kaza yapıp geriden gelmek de, o hissi de beğenmiştim."

"Dişimi sıkmayı severim ancak elimde savaşmak için bir silaha ihtiyacım var. Sadece dişlerinizi sıkıp bir şeyler olmasını bekleyemezsiniz."

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team, Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Yumuşak lastik ile sıcak havalarda yaşadığımız küçük sorunları düzeltmemiz lazım ancak sanıyorum ki yumuşak lastikleri bir daha, gelecek seneye kadar kullanmayacağız. Bu nedenle Portimao, Arjantin ve Endonezya'daki lastikleri görmemiz lazım, ancak bunlar bize biraz daha iyi uyacaktır." dedi.

Rea, yarışta yaşadığı ani gerilemenin ardından Pirelli'nin yumuşak SCX arka lastiğini eleştirdi ve yarış boyunca lastiğin beklenmeyecek kadar yavaş olması durumuna değindi.

İrlandalı pilot, "İkinci yarışta hava sıcaklığı arttı, arka lastiği değiştirdim ve aynı Barcelona'da olduğu gibi, yumuşak lastikte benzer sorunları yaşadım."

"Lastiğin kenarında hiç yol tutuş yoktu, motosikleti durdurmak ve viraj almak çok zordu. Çok fazla hata yapıyordum ve ilk yarışla olan fark buydu."

"Normalde yumuşak lastiği taktığımızda tur zamanı olarak fark yarım saniye veya ondan biraz daha fazla olur, ancak bugün ortada bu yoktu."

"Neden olduğuna bakmamız lazım çünkü bu 557 lastiği çok garip, SCX lastik ailesi tüm yarış boyunca çok istikrarlı ancak benim için çok istikrarlı bir yavaşlık bu. Genel olarak lastiğin daha hızlı olma yatkınlığı var, ancak ben bir düşüş yaşıyorum."

"Yarışımın hikayesi buydu, motosikletle bir olamadığımı hissediyordum ve zorlanıyordum. Dürüst olmak gerekirse bu can sıkıcı çünkü motosikletten her şeyi aldığımızı hissediyorduk, pek çok şeyde limitleri zorluyorduk, çok zor bir durum."

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Jonathan Rea, Kawasaki Racing Team WorldSBK

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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