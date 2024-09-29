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World Superbike Aragon

Toprak: "Kazanmak için yüzde yüzümden fazlasını verdim"

Toprak Razgatlıoğlu, Aragon hafta sonunun 2. yarışı hakkında değerlendirmede bulundu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Sakatlığının ardından pistlere geri dönen şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Aragon yarış hafta sonunu ve gelecek yarışları değerlendirdi.

Yarış sonrası demeç veren Toprak, şunları söyledi: "Yarışta her şeyimi verdim ama maalesef bugün kazanamadık."

"Yüzde yüzümden fazlasını verdiğimi söyleyebilirim. Kazadan sonra güçlü bir geri dönüş yaptık. Bautista her zaman bu pistte çok güçlü."

"Takımıma  da çok teşekkür ediyorum, bu hafta sonu harika bir iş çıkardık. Özellikle büyük kazadan sonra herkes çok sıkı çalıştı."

"İki hafta sonumuz daha var, yine yüzde yüzümüzü vererek alabileceğimiz her şeyi almayı deneyeceğiz. Bir sonraki yarışı dört gözle bekliyorum."

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Önceki haber WSBK Aragon 2. Yarış: Toprak ikinci, Bautista kazandı

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