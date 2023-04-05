Toprak: "Yeni elektronik ayarları sayesinde istediğim gibi frenleyebiliyorum"

Haberi dinle

WSBK, yaklaşık 6 haftalık bir arada olsa da takımlar ve sürücüler geçtiğimiz hafta piste çıktılar WSBK padoğu, sezonun 3. yarışı olan Hollanda GP öncesinde 2 günlük bir test için Barselona'ya geldi ve burada 5 üretici de motosikletleriyle piste çıktılar.

Yamaha, testlerde oldukça yoğundu. Birçok farklı ayar ve parça denendi. Bunlardan en önemlisi, R1'in elektronik ayarlarında yapılan değişimdi diyebiliriz.

Bu değişikliklerle motor frenlemesi artırılmış durumda ve bu gelişme, Toprak'ı oldukça mutlu etmiş.

Motor frenlemesinin artması sayesinde viraj girişlerinde daha rahat hissettiğini söyleyen Toprak; R1'de gelişim sağladıklarını düşünüyor.

Toprak, şunları söyledi: "Yeni elektroniklerle iyi hissediyorum, seviye çok daha iyi. Motosiklet gelişiyor ve umuyorum ki testlerin 2. gününde de gelişebiliriz."

"Bu iyi bir his. Motor freni fazlasıyla çalışıyor ve bu benim için iyi çünkü viraja girerken daha iyi hissediyorum. Bu şekilde motosikleti sürerken daha çok zevk alıyorum."

"Bundan önce sert frenleme yaptığımda, motosikleti durdurmak kolay olmuyordu. Şimdi bu motor frenlemesi bana viraj girişlerinde fazlasıyla yardımcı oluyor."

"Bu şampiyona için oldukça pozitif çünkü fazlasıyla motor frenine ihtiyacım var. Çekiş konusunda da daha iyi hissediyorum, daha iyi çalışıyor. Bunlar, R1 için iyi adımlar."

"Motosikleti geliştirmeye çalışmaya devam ediyoruz çünkü şampiyona çok uzun ve savaşmak için iyi bir motosiklete ihtiyacımız var."

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK, Alvaro Bautista, Aruba.it Racing Ducati Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images