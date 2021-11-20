Toprak: "Yarış ertelendiği için mutlu değilim"

Pata Yamaha ekibiyle Dünya Superbike Şampiyonası'nda mücadele eden milli gururumuz Razgatlıoğlu, Endonezya'daki son yarışa en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde lider olarak geldi.

Mandalika'da ilk kez gerçekleştirilecek yarış öncesinde Toprak, cuma günü gerçekleştirilen antrenmanlarda pisti hızlı bir şekilde öğrenerek en hızlı turları attı.

Toprak ayrıca bu sabah gerçekleştirilen sıralamalarda, bugünkü 1. yarış için pole pozisyonunu kazanarak avantaj yakaladı.

Ancak ardından gelen yoğun yağmurla bugünkü 1. yarış pazar sabahına ertelenirken, Superpole yarışı tamamen iptal edildi. Bu sayede pazar günkü iki yarışta maksimum 50 puan kazanılabilecek ve Toprak'ın şampiyonluk şansı daha yüksek olacak.

Toprak, Endonezya'daki birinci yarışta Rea karşısında 5'ten fazla puan kaybetmezse ilk yarışta dünya şampiyonluğunu ilan edecek. Ancak Toprak ilk yarışta Rea karşısında 5'ten fazla puan kaybederse, o zaman şampiyonluk mücadelesi son yarışa kalacak.

Bugün yaşananların ardından Toprak, şampiyonluğu düşünmeden yarışacağını, bugünkü yarış ertelendiği için üzgün olduğunu ve her zamanki gibi kazanmaya çalışacağını söyledi.

Toprak, "Bu durum nedeniyle gerçekten mutlu değilim. Sadece kendim için değil, Jonathan için de mutlu değilim. Her yarışta mücadele ediyoruz."

"Yarın iki uzun yarış olacak. Muhtemelen biraz daha kolay olacak ancak ben elimden geleni yapacağım çünkü ben galibiyet için savaşmaya çalışacağım."

"Yarın için hava koşullarının nasıl olacağını bilmiyoruz. Yarın neler olacağını göreceğiz. Dünya Superbike Şampiyonası'nda ilginç bir sezon oluyor. Herkes kimin şampiyon olduğunu yarın görecek." dedi.

Superpole yarışı olsaydı, maksimum 62 puan kazanılabilecekti. O yarışın iptal edilmesiyle Rea'nın farkı kapatma şansı azalmış oldu. Rea, art arda 7. kez şampiyon olmayı umduğunu ancak bugünkü gelişmenin Toprak'ın lehine olduğunu söyledi.

Rea, "Bu iyi bir haber değil çünkü bir fırsat elimizden alınmış oldu. İki fırsat daha olacak ancak şu anda daha dezavantajlıyız. Çıkış turumda yağmur başlayınca, bu sayede daha fazla puan alma şansımızın olacağını düşündüm. O tür şartlarda oldukça güvende hissediyorum. Ancak ilerledikçe şartlar çok kötüleşti, pist üstünde çok fazla su birikintisi vardı."

"Pistin nasıl olduğunu bilmiyoruz çünkü hiçbirimiz görmedik ancak böyle bir karar verildi. Yarın yeniden başlayacağız. Yarışlar için sabırsızlanıyorum çünkü bu hafta sonu, zorlu birinci antrenmanın ardından adım adım ilerledik ve güçlü bir şekilde döndük. Rekabetçi hissediyorum ve mücadeleye hazırım." dedi.

Endonezya'daki 1. yarış Pazar sabah 6:00'da başlayacak ve TRT Spor'da canlı olarak yayınlanacak.