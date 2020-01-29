Toprak, Yamaha ile sıralama lastiklerinde büyük gelişme kaydetmiş!

Son iki sezondur Puccetti Kawasaki ile mücadele eden ve özellikle geçen sene şeytanın bacağını kırmayı başaran Toprak, 2020'de Yamaha ile mücadeleyi sürdürecek.

Jerez'deki testlerin ardından Portimao'da da oldukça iyi bir test seansı geçiren Toprak, Kawasaki'nin katılmadığı testlerde en hızlı tur zamanını kaydetmeyi başardı.

Toprak Kawasaki'deyken yarış performansı açısından zaten iyiydi ancak sıralama performansı açısından iyi değildi. Geçen sene hiç ilk çizgi başarısı elde edemeyen temsilcimiz, sıralama lastikleriyle büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Razgatlıoğlu, "Bu hafta sonu gerçekleştirdiğimiz iki günlük testlerde motosiklete çok daha iyi adapte oldum."

"Artık çok daha iyi hissediyorum. Yine sıralama lastiğini denedik. Biraz daha ilerleme kaydederek çok daha iyi duruma geldik. 1:40.8 iyi bir zaman."

"Benim için bu inanılmaz çünkü iki senedir sıralama lastikleriyle sürüş üzerinde çalışsak da pek iyi işler başaramıyorduk. Ancak artık hangi yolun daha iyi olduğunu anladık ve sıralama lastiğiyle daha iyi sürüş yapabiliyorum."

"Çok daha iyi hissediyorum ve hem sıralama hem de yarış lastiğiyle mutluyum. Yarış performansında 1:41.3 yaptım."

"Birçok turum 1:41'lerdeydi. Gerçekten mutluyum çünkü Portimao'da Yamaha ile ilk defa sürüyor olmama rağmen yeni motosikletim bana uygun görünüyor."

"İnanılmaz hissediyorum ve hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Mutluyuz. Michael van der Mark da çok hızlıydı. O da çok hızlı turlar attı. Phillip Island için hazırız." dedi.

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