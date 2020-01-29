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World SUPERBIKE / Son dakika

Toprak, Yamaha ile sıralama lastiklerinde büyük gelişme kaydetmiş!

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Toprak, Yamaha ile sıralama lastiklerinde büyük gelişme kaydetmiş!
Ekleyen:
, Şef Editör
29 Oca 2020 09:45

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Yamaha fabrika takımı adına mücadeleye hazırlanan Toprak Razgatlıoğlu, Portimao'daki testleri ilk sırada tamamlamasının ardından özellikle sıralama performansı açısından gelişme kaydettiği için mutlu olduğunu söyledi.

Son iki sezondur Puccetti Kawasaki ile mücadele eden ve özellikle geçen sene şeytanın bacağını kırmayı başaran Toprak, 2020'de Yamaha ile mücadeleyi sürdürecek.

Jerez'deki testlerin ardından Portimao'da da oldukça iyi bir test seansı geçiren Toprak, Kawasaki'nin katılmadığı testlerde en hızlı tur zamanını kaydetmeyi başardı.

Toprak Kawasaki'deyken yarış performansı açısından zaten iyiydi ancak sıralama performansı açısından iyi değildi. Geçen sene hiç ilk çizgi başarısı elde edemeyen temsilcimiz, sıralama lastikleriyle büyük ilerleme kaydettiğini söyledi.

Razgatlıoğlu, "Bu hafta sonu gerçekleştirdiğimiz iki günlük testlerde motosiklete çok daha iyi adapte oldum."

"Artık çok daha iyi hissediyorum. Yine sıralama lastiğini denedik. Biraz daha ilerleme kaydederek çok daha iyi duruma geldik. 1:40.8 iyi bir zaman."

"Benim için bu inanılmaz çünkü iki senedir sıralama lastikleriyle sürüş üzerinde çalışsak da pek iyi işler başaramıyorduk. Ancak artık hangi yolun daha iyi olduğunu anladık ve sıralama lastiğiyle daha iyi sürüş yapabiliyorum."

"Çok daha iyi hissediyorum ve hem sıralama hem de yarış lastiğiyle mutluyum. Yarış performansında 1:41.3 yaptım."

"Birçok turum 1:41'lerdeydi. Gerçekten mutluyum çünkü Portimao'da Yamaha ile ilk defa sürüyor olmama rağmen yeni motosikletim bana uygun görünüyor."

"İnanılmaz hissediyorum ve hazır olduğumuzu düşünüyorum."

"Mutluyuz. Michael van der Mark da çok hızlıydı. O da çok hızlı turlar attı. Phillip Island için hazırız." dedi.

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Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
1/11

Fotoğraf: WorldSBK.com

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
2/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
3/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
4/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
5/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
6/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
7/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
8/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
9/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
10/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team

Toprak Razgatlioglu, Pata Yamaha WorldSBK Official Team
11/11

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Abdullah Çelik

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