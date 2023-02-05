Yeni salıncaktan ve ayarlardan memnun olan Toprak: "Her gün gelişiyoruz"

Haberi dinle

2023 WSBK sezonu, geçtiğimiz haftalarda Avrupa'da gerçekleştirilen kış testleriyle başladı. İlk olarak İspanya'nın Jerez Pisti'nde, sonrasında ise Portekiz'in Algarve Pisti'nde gerçekleştirilen ikişer günlük testler WSBK dünyası için heyecan vericiydi. Yeni motosikletler ve isimler piste ilk kez çıktılar, takımlar ise yeni parçalarını ve çözümlerini test ettiler. Temsilcimiz Toprak'ı da yeni 2023 motosikleti YZF R1'i ile bu yıl ilk kez pistte gördük.

Testlerde yaşanan gelişmeleri kaçırdıysanız, test raporlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Toprak ve Yamaha'nın sezon öncesi testlerinde odak noktası açıktı: Motosikletin arkasındaki yol tutuşunu ve çekişi artırmak.

Bu kapsamda yeni bir salıncak ve farklı motosiklet ayarları denendi. Portekiz testlerinin ilk gününü sadece yeni salıncakla sürüş yaparak ve doğru ayarları bulmak üzerine çalışarak geçiren Toprak, testlerin ikinci gününde ise biraz daha ayarlar üzerine odaklandı ve test programını tamamladı.

Toprak, birçok farklı şeyin denendiği testlerin ardından gördüklerinden mutlu.

Arka tarafta yol tutuşunu artırmak için doğru ayarları bulmanın önemli olduğunu vurgulayan temsilcimiz, Worldsbk.com'a verdiği demeçlerde şu ifadeleri kullandı: "Portekiz'deki ikinci gün benim için daha iyiydi çünkü birinci gün sadece yeni salıncağı kullandık. Ayrıca ikinci gün farklı ayarlar denedim ve 2. günde de yeni salıncak üzerine çalıştık çünkü o parça yeni."

"İyi yol tutuşu için iyi ayarlara sahip olmamız lazım. SCX lastiğiyle iyi bir tur zamanı kaydettim, SCQ lastiğini kullanmam imkansızdı çünkü öğleden sonra hava çok soğudu."

"Çok mutluyum çünkü her gün gelişiyoruz."

Toprak Razgatlıoğlu ve yeni 2023 renk düzeniyle Yamaha YZF R1

Portekiz'deki testlerde fabrika Ducati sürücüleri ve Jonathan Rea neredeyse MotoGP temposunda turlar atıyorlardı. Alvaro Bautista, 1:38'lere inmeye 0.035 saniye kadar yaklaşmıştı. Rinaldi ve Rea da neredeyse 1:38'lere inecekti ve bunu başaran ilk WSBK sürücüleri olacaklardı.

Toprak da geçtiğimiz yılki pole derecesini geçse de kendisi daha çok test programını tamamlamaya odaklandığından zirvedeki isimler gibi 1:38'lere yaklaşan dereceler kaydetmedi. Şampiyon sürücümüz, gelecek sefer kesinlikle 1:38'lere inen ilk WSBK sürücüsü olmak için şansını deneyeceğini belirtiyor.

Toprak, "Umuyorum ki buradaki bir sonraki testlerde 1:38'lere inmeyi deneyebilirim! İlk gün SCQ lastiğini deneyemedim. İkinci gün ise SCX lastiğiyle sadece bir tur attım ve sonrasında da tur zamanı için zorlamadım. Sadece [test programımı tamamlamak] çalıştım."

"Gelecek sefer 1:38'lere inmeyi deneyeceğim." dedi.

Yeni sezon öncesinde mental anlamda da güçlü olduğunu söyleyen Toprak, 2021 şampiyonluğunu kazanmasının ardından "konsantrasyonunu kaybettiğini" kabul ediyor.

Crash.net'e konuşan Toprak, "Takımın motosikleti geliştirmek için her gün çalıştığını biliyorum ve ben de sıkı çalışıyorum. İki taraf da elinden geleni yapıyor."

"Hepimiz 2022'nin benim için nasıl geçtiğini biliyoruz ama şimdi mental olarak güçlüyüm ve savaşmaya hazırım. Sezona olan yaklaşımımı değiştirdim ve kendime odaklandım."

"2021 ve 2022 arasında şampiyonluğu kazandığımda ise konsantrasyonumu kaybetmiştim." dedi.

Toprak Razgatlıoğlu ve yeni 2023 renk düzeniyle Yamaha YZF R1 Fotoğraf: worldsbk.com