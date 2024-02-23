Toprak temkinli ilk güne rağmen umutlu: "Podyum mücadelesi vermeyi umuyorum"
2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın ilk yarış hafta sonu olan Phillip Island'da Cuma günkü antrenmanlarda 9. olan Toprak Razgatlıoğlu, podyum hedeflediğini söyledi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Gold and Goose / Motorsport Images
BMW'nin WSBK takımıyla ilk yarışına hazırlanan Toprak, sezon öncesi testlerde fırtına gibi esmesinin ardından sezonun ilk gününde temkinli davrandı.
İlk seansın yağmurdan etkilenmesinin ardından ikinci seans da benzer şartlarda başladı ancak sonrasında koşullar biraz iyileşti. Rüzgarın da etkisini gösterdiği seansta Toprak, çok zorlamadı ve 9. sırada seansı tamamladı.
Seansın ardından konuşan Toprak, "Bugünün koşulları tamamen farklı olduğu için çok güçlü başlamadık ve herkes bir tur zamanı için zorladı. Rüzgar çok kuvvetliydi ve motosiklet çalışmıyor ya da dönmüyordu. Duruma adapte olmaya çalıştım. 10. sıradayken bunu düşünmüyorum çünkü Cumartesi farklı bir gün ve motosikleti biraz daha geliştirmek için elimden geleni yapacağım."
"Yarın sabah, farklı bir ayar yaparak güçlü başlayabileceğimizi düşünüyorum. İyi bir Superpole yapmamız gerekecek ve ardından yarışta podyum için mücadele edebileceğimizi düşünüyorum. Görünüşe göre güçlüyüz ama bugün BMW'yi ilk kez sert rüzgarla sürdüm ve biraz zorlandım, biraz ağır geldi. Yarın hava biraz daha iyi görünüyor." dedi.
1. antrenman seansında Andrea Iannone (Team GoEleven) ve Alvaro Bautista'yı takip etmesi hakkında konuşan Toprak, "Zorlamıyordum, sadece bazı virajları anlamak için onları takip ediyordum. Ducati bazen farklı bir çizgi kullanıyor ve ben de buna bakıyordum; yarış için çalışıyorum çünkü kiminle mücadele edeceğimi görmem gerekiyor. Bu sabah iyi bir tur zamanı yapmayı unuttum ama henüz 1. ve 2. antrenmanlar geride kaldı. Cumartesi günü güçlü başlayacağımızı düşünüyorum." şeklinde konuştu.
Michael van der Mark, BMW Motorrad WorldSBK Team, Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
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