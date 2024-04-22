Toprak: "Taraftarların desteği nedeniyle neredeyse ağlayacaktım"

Cumartesi günü ilk ana yarışı ikinci sırada tamamlayan Toprak Razgatlıoğlu, Pazar sabahı yapılan sprint yarışında 9. olmuştu.

Neler olduğuyla ilgili Toprak, "Diğerleriyle aynı arka lastiği tercih ettik fakat lastik üç tur sonra aşınmaya başladı ve motosikleti sürmek inanılmaz zordu."

"Bu bir hataydı fakat hatalar olabiliyor." dedi.

İkinci yarışı dokuzuncu sıradan gelerek kazanan Toprak, tarihi bir başarıya imza attı ve bir kez daha yeteneklerini ortaya koydu.

Bu hafta sonundan önce BMW Assen'de hiç podyuma çıkamamıştı fakat Toprak, Pazar günü Alman üreticiye bir zafer getirdi.

Toprak'a hem padokta hem de tribünlerde büyük destek vardı.

Toprak, taraftarların desteği sorulduğunda, "Neredeyse ağlayacaktım. Sadece Türkler değil, birçok insan beni desteklemek için oradaydı."

"Avrupa'nın her yerinden, Almanya'dan taraftarlar vardı - bu bana güç verdi."

"Onlara zafer hediye etmek istedim, bunun için savaştım. Sonra herkes 'Toprak, Toprak' diye bağırdı - çok mutluyum. Bu kadar çok taraftar görmek hem Dorna hem de Dünya Superbike Şampiyonası için çok iyi, herkes bundan gerçekten keyif alıyor." dedi.

Toprak, Pazartesi günü Münih'teki genel merkeze gidecek ve akşam da yeni CEO Markus Flasch ile yemek yiyecek.

Toprak şöyle diyor: "Şu anda motivasyonumuz çok yüksek. Bunu devam ettirmeliyiz." dedi.

Temsilcimiz şu anda dünya şampiyonasında 117 puanla Bautista'nın altı puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu konu sorulduğunda ise, "Şampiyonluğu değil, yarış yarış ilerlemeyi düşünüyorum." dedi.