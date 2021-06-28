Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda etkileyici bir performans gösteriyor ve bu yıl bir kez daha Yamaha sürücüleri arasında en iyisi oldu.

Temsilcimiz, Dünya Superbike Şampiyonası'na odaklanabilmek amacıyla Hollanda MotoGP yarışında Franco Morbidelli'nin yerini alma teklifini geri çevirmişti ve bundan ötürü Petronas SRT koltuğuna, Dünya Superbike'ta GRT Yamaha adına yarışan Garrett Gerloff geçti.

Gerloff, geçen yıl COVID-19 nedeniyle MotoGP Valencia yarışında Valentino Rossi'nin yerine piste çıkmış ve hem 1. hem de 2. antrenman seansında sürüş yapmıştı.

Aslında pek çok kişi Morbidelli'nin yerine geçmesi gereken ismin Toprak olduğunu ve Gerloff'tan daha fazlasını yapabileceğine inanıyor. Ancak özellikle Toprak'ın bir Red Bull sporcusu olması, Yamaha ile MotoGP'ye geçişinin önüne geçiyor gibi görünüyor.

Toprak, bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda etkileyici bir iş yapıyor ve Speedweek'e verdiği demeçte MotoGP'ye kapıyı kapatmasa da, Superbike şampiyonluğunu kazanmadan bunu yapmayacağını dile getirdi.

Toprak şöyle dedi: "Sahip olduğum ilkeleri kesinlikle değiştirmeyeceğim, MotoGP hayali kurmuyorum."

"Fakat eğer Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanırsam neden olmasın? Şu anda en büyük arzum Dünya Superbike şampiyonu olmak ve bu yıl bundan ötürü sadece şampiyonaya odaklanıyorum."

"İlke kez Jonathan Rea'in birkaç puan ardındayım. Bu yüzden şampiyonluk savaşı vermek adına doğru yoldayım."

Toprak, menajeri Kenan Sofuoğlu'nun birkaç MotoGP takımıyla görüştüğünü ancak şampiyon olmadan bu geçişin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

"Kenan birkaç MotoGP takımıyla görüştü. Fakat şimdilik oraya geçmeyi beklemiyorum. Belki bir Dünya Superbike şampiyonluğu elde etmemin ardından çok daha önemli bir konu olabilir."

Toprak şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nı 129 puanla ikinci sırada götürüyor. Toprak ve Rea arasında 20 puan bulunuyor.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images