Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
World Superbike / Misano Haberler

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

Ekleyen:
, Reporter
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, önceliğinin Dünya Superbike Şampiyonası olduğunu ve eğer burada şampiyonluk yaşarsa, o zaman MotoGP'ye geçebileceğini dile getirdi.

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda etkileyici bir performans gösteriyor ve bu yıl bir kez daha Yamaha sürücüleri arasında en iyisi oldu.

Temsilcimiz, Dünya Superbike Şampiyonası'na odaklanabilmek amacıyla Hollanda MotoGP yarışında Franco Morbidelli'nin yerini alma teklifini geri çevirmişti ve bundan ötürü Petronas SRT koltuğuna, Dünya Superbike'ta GRT Yamaha adına yarışan Garrett Gerloff geçti.

Gerloff, geçen yıl COVID-19 nedeniyle MotoGP Valencia yarışında Valentino Rossi'nin yerine piste çıkmış ve hem 1. hem de 2. antrenman seansında sürüş yapmıştı.

Aslında pek çok kişi Morbidelli'nin yerine geçmesi gereken ismin Toprak olduğunu ve Gerloff'tan daha fazlasını yapabileceğine inanıyor. Ancak özellikle Toprak'ın bir Red Bull sporcusu olması, Yamaha ile MotoGP'ye geçişinin önüne geçiyor gibi görünüyor.

Toprak, bu yıl Dünya Superbike Şampiyonası'nda etkileyici bir iş yapıyor ve Speedweek'e verdiği demeçte MotoGP'ye kapıyı kapatmasa da, Superbike şampiyonluğunu kazanmadan bunu yapmayacağını dile getirdi.

Toprak şöyle dedi: "Sahip olduğum ilkeleri kesinlikle değiştirmeyeceğim, MotoGP hayali kurmuyorum."

"Fakat eğer Dünya Superbike şampiyonluğunu kazanırsam neden olmasın? Şu anda en büyük arzum Dünya Superbike şampiyonu olmak ve bu yıl bundan ötürü sadece şampiyonaya odaklanıyorum."

"İlke kez Jonathan Rea'in birkaç puan ardındayım. Bu yüzden şampiyonluk savaşı vermek adına doğru yoldayım."

Toprak, menajeri Kenan Sofuoğlu'nun birkaç MotoGP takımıyla görüştüğünü ancak şampiyon olmadan bu geçişin gerçekleşmeyeceğini belirtti.

"Kenan birkaç MotoGP takımıyla görüştü. Fakat şimdilik oraya geçmeyi beklemiyorum. Belki bir Dünya Superbike şampiyonluğu elde etmemin ardından çok daha önemli bir konu olabilir."

Toprak şu anda Dünya Superbike Şampiyonası'nı 129 puanla ikinci sırada götürüyor. Toprak ve Rea arasında 20 puan bulunuyor.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team

Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Önceki haber

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

13 s
2
Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

3 s
3
Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

1 s
4
Formula 1

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

2 s
5
Formula 1

Leclerc: “F1’deki en iyi performanslarımdan biriydi”

15 s
Son Haberler
Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"
SBK

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

2 s
Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
SBK

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

16 Haz 2021
Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"
SBK

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

15 Haz 2021
Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu
SBK

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

13 Haz 2021
WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı
SBK

WSBK Misano: Toprak, harika performansla bu seneki ilk zaferini aldı

13 Haz 2021
Son Videolar
Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri 02:21
World Superbike
4 Mar 2020

Honda WSBK lansmanının kamera arkası görüntüleri

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti 01:37
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island Superpole yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti 01:38
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış özeti

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi 01:24
World Superbike
1 Mar 2020

WorldSBK: Phillip Island 2. yarış bitişi

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti 01:42
World Superbike
29 Şub 2020

WorldSBK: Phillip Island 1. yarış özeti

Çok Okunanlar Bugün

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"
Formula 1 Formula 1

Sainz: "Hamilton'ın ardında geçirdiğim 15 tur, beşinciliğe mâl oldu"

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı
Formula 1 Formula 1

FIA, Verstappen'in bitiş çizgisindeki sevincinden ötürü Red Bull'u uyardı

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, kısa süreliğine yaşadığı fren sorununun sebebini açıkladı

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"
Formula 1 Formula 1

Stroll: "Ferrari bu yarışta çok çok hızlıydı"

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull rahat kazandı!
Formula 1 Formula 1

Steiermark GP: Verstappen ve Red Bull rahat kazandı!

Wolff: “Araca güncelleme getirmek açığımızı kapamazdı”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Araca güncelleme getirmek açığımızı kapamazdı”

Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak
Formula 1 Formula 1

Zhou, Avusturya'da Alpine'le ilk antrenman seansında piste çıkacak

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor
Formula 1 Formula 1

2021 Formula 1 Türkiye GP biletlerinin gelecek haftadan itibaren satışa sunulması planlanıyor

Son Haberler

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"
World Superbike World Superbike

Toprak: "Superbike'ta şampiyon olursam MotoGP'yi düşünebilirim"

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"
World Superbike World Superbike

Yamaha patronu: "Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP için gecikmiş değil"

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"
World Superbike World Superbike

Rea: "Bu hafta sonunu kabullenmem gerekiyor"

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu
World Superbike World Superbike

Misano Supersport 300: Kaos dolu son turdan Carrasco lider çıktı, Bahattin 6. oldu

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.