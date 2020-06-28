Toprak: "Superbike'ta şampiyon olduktan sonra MotoGP'yi düşüneceğim"

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Superbike'ta gösterdiği güçlü performansın ardından dikkatleri üzerine çekti ve adı MotoGP ile sık sık anılıyor.

Hatta Kenan Sofuoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun MotoGP takımlarından bir tanesinden teklif aldığını ancak ilk etapta amaçlarının Dünya Superbike şampiyonluğu olduğunu söylemişti.

GPOne ile yaptığı özel röportajda Toprak, pek çok konuya değindi.

Sezona hazır olup olmadığı sorusuna Toprak, "Kesinlikle. Türkiye'de antrenman yapmaya devam ettim ve her gün farklı bir motosikletle ya da karting motosikletiyle Kenan Sofuoğlu'nun pistinde sürüş yaptım. R1'ime dönmek elbette güzel olacak ve yeniden adapte olmak biraz zaman alacak. Ama fiziksel açıdan bakarsam kesinlikle Kenan Sofuoğlu ile yaptığım antrenman bana çok yardımcı oluyor."

"Superbike'ta ilk beş çok hızlı. Her sürücünün daha iyi olduğu ve sevdiği pistler var. Bana göre Alex Lowes ile takım arkadaşım Michael van der Mark da ön tarafta olacak. Ama yine de kesin bir şey söylemek için çok erken. Sezonun ikinci yarısının ilk yarışlarını beklemeliyiz."

"Şimdi Van der Mark ile yarışıyorum ve özellikle tek sürücü olarak geçirdiğim farklı sezonlardan sonra onunla takım arkadaşı olduğum için şanslıyım. O iyi bir adam ve hızlı bir sürücü. Avustralya'da birlikte savaştık ve keyifliydi. Bence sezon boyunca iyi bir iş yapabilir."

"Jonathan Rea'ya gelirsek, onun hakkında bir şey söylemek zor, çok hızlı bir sürücü. Geçen yıl Bautista ve Ducati'yi yenerek en iyi sezonunu geçirdi. İlk turdan son tura kadar zorlayan bir sürücü. Son yıllarda çeşitli durumlarda bana yardım eti ve belki de onu yenmek için bir daha zamana ihtiyacım olacak."

"Hayalimin normalde Dünya Superbike'ta şampiyon olmak olduğunu söylüyorum ve gerçekten öyle. Bu hedefe ulaştığım zaman MotoGP'ye geçişi düşünebilirim. Ama şu anki hayalim bu şampiyonayı kazanmak." dedi.

MotoGP efsanesi Valentino Rossi geçtiğimiz günlerde Toprak'tan övgüyle bahsetmişti.

Bu konudaki görüşleri sorulduğunda Toprak, "Rossi her zaman takip ettiğim bir efsane ve bu yüzden benim hakkımda iyi düşünmesinden çok memnunum." yanıtını verdi.