Toprak, son yarışta geride kalmasını ayar değişikliklerine bağlıyor

Temsilcimiz, cumartesi günü gerçekleştirilen ilk yarışta, Redding'i son turda geç frenajla geçmeyi başarmış ve galibiyete ulaşmıştı. Pazar sabahı gerçekleştirilen Superpole yarışında da zafere ulaşan isim oldu.

Bu ona hafta sonunun son yarışı için pole pozisyonunu getirdi ancak ilk birkaç tur lider gitse de, aynı tempoyu korumakta zorlandı ve beşinci turda Ducati sürücüsüne geçilerek ikinci sıraya geriledi.

Toprak sonrasında aradaki farkın açılmasına engel olamadı ve yarışı 3.5 saniye geride ikinci sırada bitirdi.

Temsilcimiz yarışın ardından verdiği demeçte, R1 üzerinde bazı değişiklikler yaptıklarını ve bunun son yarışta, virajlarda işini zorlaştırdığını dile getirdi.

Fakat Assen'deki son yarışın ardından şampiyona lideri Jonathan Rea'in 37 puan ardına düşen temsilcimiz, iki galibiyet ve bir ikincilik aldığı Çek Cumhuriyeti hafta sonundan memnun ayrıldığını da ekledi.

Toprak, "Ön tarafı biraz değiştirdik, farklı bir süspansiyon ayarı denedik ama pek fazla hoşuma gitmedi."

"Superpole yarışında motosikletim harikaydı. İkinci yarışta farklı bir motosiklet denedim ve motosikletin çok ağır olduğunu hissettim. Virajları iyi dönmüyordu. Normalde 5. 6. ve 7. virajların yanı sıra ikinci sektörü severim ama son yarışta sadece Redding'in arkasında kalmak için savaştım."

"Fakat aynı zamanda mutluyum çünkü ikincilik sayesinde iyi puanlar aldım ve şu anda şampiyonada Rea ile aramda sadece üç puan var. İki galibiyet ve bir ikincilikle iyi bir hafta sonu oldu." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Redding'den nerede daha güçlü olduğu sorulduğunda Toprak, "Ona kıyasla sadece ilk virajda, frenlemede ve viraj çıkışında biraz daha iyiydim fakat [turun geri kalanında] hızım yoktu."

"Superpole yarışında gerçekten her yerde hızlıydım, sadece 15. ve 20. virajlar benim için o kadar da kolay değildi çünkü sert fren yapmaya çalışsam da arka kısım çok kayıyordu ve viraja kolayca giremiyordum."

"Fakat son yarış, dün veya bu sabahki gibi değildi." cevabını verdi.

Kawasaki sürücüsü Rea sürücüler şampiyonasında ilk sıradaki yerini korusa da, Yamaha takımlar şampiyonasında ilk sıraya yükseldi.