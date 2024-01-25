Toprak: "Yeni motosiklet yavaş olsa, bu dereceleri yapamazdım"

Ducati fabrika takımı sürücüsü Nicolo Bulega, Çarşamba günü diğerlerinden bir saniye daha hızlıydı fakat sıralama modunda gitti ve buna uygun lastik seçti.

İtalyan sürücünün ardındaki dokuz sürücü ise sadece 0.4 saniye içerisinde dizildi.

BMW'nin yeni sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, M1000RR ile dördüncü kez piste çıktı fakat ilk kez kuru bir pistte ve tüm yarışmacılarla birlikte test yaptı.

İkinci sıradaki Alex Lowes'un (Kawasaki) 0.047 saniye ardında kalan Toprak, henüz sıralama modunda gitmediğini fakat kaydettiği tur zamanlarından memnun olduğunu dile getirdi.

SPEEDWEEK.com'a verdiği bire bir röportajda Toprak, "Şu anda herkes potansiyelini gösteriyor, bu çok iyi."

"Bulega sıralama modunda gitti ama yine de çok iyi bir tur zamanı kaydetti."

"Burada kimsenin yol tutuşu yok, herkesin arka tekerleği kayıyor. Buna rağmen iyi bir tur zamanı attı."

"Genel olarak herkes birbirine çok yakın. Mutluyum çünkü bu motosiklette henüz %100 seviyemde olmamama rağmen kolayca 1:39 dakika yaptım, ki bu iyi bir şey."

"Fakat hâlâ gelişmemiz gerekiyor ve bu da zaman alıyor."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Toprak Razgatlioglu

"Yamaha ile geçirdiğim dört yılın ardından, bu motosikletle ilgili öğrenmem gereken çok şey var."

"Elektronik aksamı biraz ayarlamamız gerekiyor. Şu anda frenleme için en iyi ayarı bulmaya çalışıyoruz. İyi olan şey: Maksimum yatış açısında frenleyebiliyor olmam."

"Herkes bu motosikletin şampiyonada ilk üçe girecek potansiyele sahip olmadığını söylüyor fakat durum böyle olsaydı, burada 1:39 yapamazdı."

"Bugün çok fazla tur attım. Önce 1:41 dakika ile başladım, sonra 1:40'a indik."

"1:39'u gördüğümde mutlu oldum. Burada 1:38'lerde birçok tur attım ama dört yıldır Yamaha'dayım ve motosiklet artık benim bir bacağım ya da kolum gibi hissettiriyordu."

"Şimdi farklı bir marka için yarışıyorum ve hemen 1:39'lara iniyorum, ki bu çok iyi."

"Eski lastiklerle 20 tur attığımda bile 1:40.5'lerde dönüyordum. Diğer sürücülere baktım, onlar da aynı seviyedeler." dedi.

Toprak Perşembe günü bazı yeni parçaları deneyecek.

Temsilcimiz, "Hepsi istediğimiz gibi çalışırsa, sıralama lastikleriyle 1:38 yapabilirim." diyerek gülümsedi.