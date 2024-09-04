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World Superbike Magny-Cours

Toprak: "Şimdi Ducati'nin nasıl başarılı olduğunu anlıyorum"

Toprak Razgatlıoğlu, BMW ile artık daha rahat hissettiğini ve çok fazla zorlamadığı için direkt olarak motosikletle ilgili diğer alanlara odaklanma şansı yakaladığını söylüyor.

Ezel Tan
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Dünya şampiyonası lideri Toprak Razgatlıoğlu, bu sezon şimdiye kadar yapılan 18 yarışın 15'ini kazanırken, son 13 yarışta galibiyeti kimseye kaptırmadı.

Bu hafta sonu Magny Cours yarışı düzenlenecek temsilcimiz hafta sonuna 92 puan farkla lider giriyor.

SPEEDWEEK.com'a konuşan temsilcimiz şöyle dedi: “Geçen yıl her yarış hafta sonunda olabildiğince zorlamam gerekiyordu ama bu yıl her şey kontrolüm altında."

"Artık tamamen rahat şekilde sürebiliyorum, sadece gazı açmam gerekiyor. Bu beni daha sakin yapıyor ve lastikleri korumaya konsantre olabiliyorum."

"Sıkıcı ama keyif alıyorum çünkü tekrar kazanıyorum. Bu inanılmaz bir duygu. Şimdi Ducati'nin 2019'da nasıl başarılı olduğunu anlıyorum."

"Kazanıyorum, kazanıyorum, kazanıyorum; Üst üste 13 galibiyetle rekor kırdım. Kim bilir? Belki 15'i bile başarırım."

"Beni mutlu eden şey, bu sezon BMW ile bir sonraki seviyeye ulaşmış olmam."

"Umarım sezonun geri kalanında da bu şekilde devam eder. Bu dünya şampiyonluğuna ihtiyacımız var.”

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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