Toprak şampiyonluk için piste çıkıyor: WSBK Estoril ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Estoril’de bu hafta sonu (11-13 Ekim) koşulacak. Peki WSBK Estoril ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.
Toprak, bu hafta sonu BMW ile ilk sezonunda 2024 WorldSBK şampiyonu olma şansına sahip; şampiyonluğu garantilemek için Estoril'den ayrılırken ikinci sıradaki rakibi Nicolo Bulega'ya en az 62 puan fark atması gerekiyor ve şu anda Bulega'ya karşı 39 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.
11 Ekim Cuma
• 1. Antrenman Seansı (FP1): 12:20 - 13:05
•2.Antrenman Seansı (FP2): 17:00 - 17:45
12 Ekim Cumartesi
• 3. Antrenman Seansı (FP3): 11:00 - 11:20
•Superpole: 13:00 - 13:15
•1.Yarış: 16:00
13 Ekim Pazar
•Superpole Yarışı: 13:00
• 2. Yarış: 16:00
Tüm seansları canlı olarak Red Bull TV'den takip edebilirsiniz.
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