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World Superbike Estoril

Toprak şampiyonluk için piste çıkıyor: WSBK Estoril ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın 11. ayağı Estoril’de bu hafta sonu (11-13 Ekim) koşulacak. Peki WSBK Estoril ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası tüm hızıyla devam ediyor.

Toprak, bu hafta sonu BMW ile ilk sezonunda 2024 WorldSBK şampiyonu olma şansına sahip; şampiyonluğu garantilemek için Estoril'den ayrılırken ikinci sıradaki rakibi Nicolo Bulega'ya en az 62 puan fark atması gerekiyor ve şu anda Bulega'ya karşı 39 puanlık bir üstünlüğü bulunuyor.

11 Ekim Cuma

• 1. Antrenman Seansı (FP1): 12:20 - 13:05

•2.Antrenman Seansı (FP2): 17:00 - 17:45

12 Ekim Cumartesi

• 3. Antrenman Seansı (FP3): 11:00 - 11:20

•Superpole: 13:00 - 13:15

•1.Yarış: 16:00

13 Ekim Pazar

•Superpole Yarışı: 13:00

• 2. Yarış: 16:00

Tüm seansları canlı olarak Red Bull TV'den takip edebilirsiniz.

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