Toprak: "Şampiyonluk için çalışıyoruz"

Sezonun ilk ayağı Avustralya Phillip Island'da gerçekleştirilmişti. Toprak orada bir yarışı kazanırken Superpole yarışında podyuma çıktı ve son yarışta podyum mücadelesi verirken yakıtı bittiği için yarış dışı kaldı.

Sezon 31 Temmuz'da Jerez'de yeniden başlayacak ve ilk yarış öncesinde takımlar Katalonya'daki iki günlük resmi testlere katıldılar.

Testlerin ikinci gününde büyük bir kaza geçiren Toprak, 2. günü 2. sırada tamamlarken iki günlük dereceler toplandığında 5. sırada yer aldı.

Testlerin ardından konuşan Toprak, "İlk gün pek iyi hissetmedim çünkü yeni parçalar test ediyorduk."

"İkinci gün sabah daha iyi bir şekilde güne başladım. Motosiklet üzerinde çok daha iyi hissediyordum. Hem virajlar, hem de frenleme daha iyiydi."

"Mutluyuz çünkü bu test bizim için çok önemliydi. Bu pistte ilk defa sürüş yaptım ve çok sevdim. MotoGP oyunlarından pisti biliyordum. Burası artık benim favori pistim... Bu iki günlük testlerde burada ilk defa sürüş yapmış oldum."

"Büyük bir kaza geçirdim ancak şanslıydım ki bir tarafım kırılmadı. Sadece biraz acı çekiyordum ve motosikleti tekrar sürebildim. 7. virajın çıkışında kazayı yaptım. Büyük bir highside (motosikletin sürücüyi havaya atması) olmasa da yine de büyüktü. Zor bir kazaydı. Aylarca uzak kalmamızın ardından çok acı çektim."

"Normalde elektronikler ve süspansiyonlar üzerinde çalışıyoruz ancak bu sefer virajlar için farklı ayarlar da denedik. Tüm pistlere uygun iyi bir ayar bulmamız lazım ancak bugün çok daha iyi hissettim."

"Phillip Island'dan sonra sürekli olarak 250'lik motosiklet ile test yaptım. Aylar sonra ilk defa Yamaha R1 Superbike motosikletini sürdüğümde farklı hissetmedim."

"Burada ilk gün pisti öğrendim ancak şimdi iki gün boyunca R1'i sürdüğüm için mutluyum. Artık Türkiye'deki evime geri dönüyorum ancak oraya döndüğümde çalışmaları bırakmayacağım. Her gün sürüş yapacağım. Sıradaki yarış Jerez çok önemli. Bu sezon takvimde sadece 6 yarış olacak ve favori pistim Magny Cours'ta takvimde yer alıyor. Bu yüzden mutluyum."

"Şampiyonluk için çalışıyoruz ve büyük hayalim Dünya Superbike Şampiyonu olmak. Bu sene şampiyonluk yakın diyebilirim ancak burası Dünya Superbike ve tüm sürücüler çok hızlı. Johnny 5 kez dünya şampiyonu oldu ve çok hızlı. Ancak biz de savaşıyoruz." dedi.