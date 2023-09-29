Toprak: "Sadece kendime ve kazanmaya odaklandım"
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Portimao yarışları öncesinde şampiyonluktan ziyade kazanmaya odaklandığını söylüyor.
Dünya Superbike Şampiyonası'nda artık son düzlüğe giriliyor ve sezonun bir sonraki ayağı bu hafta sonu Portimao'da gerçekleştirilecek.
Bitime iki ayak/altı yarış kala Toprak, lider Alvaro Bautista'nın 47 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.
Crash.net'e konuşan Toprak, hafta sonu öncesinde şampiyonluktan ziyade iyi performans gösterip, galibiyet almaya odaklandığını söyledi.
Toprak şöyle konuştu: "Burayla alakalı çok güzel anılarım var, özellikle de geçen yıla dair. Superpole Yarışında Alvaro ile güzel bir mücadeleye girişmiştik. Umarım onunla yarışabiliriz."
"Burası benim en sevdiğim pistlerden biri. Burada gayet güçlüyüm, Jonny de çok güçlü."
"Alvaro, gittiğimiz her pistte çok güçlü ve hep birbirimize karşı savaşıyoruz. Çok fazla risk alıyorum çünkü şu anda ikinci sıradayım fakat ben tüm yarışları kazansam ve o ikinci olsa bile yine de Dünya Şampiyonu oluyor."
"Her zaman daha fazlasına ihtiyacım var ve ben de sadece yarışları kazanmaya odaklanıyorum. Belki bazı hatalar yapar ve şampiyona tekrar değişir..."
"Ben sadece kendime odaklandım; tekrar kazanmaya çalışıyorum."
"Hat-trick yapmak kolay olmayacak çünkü Alvaro çok güçlü. Jonny çok güçlü ve takım arkadaşım da giderek güçleniyor."
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