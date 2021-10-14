Toprak: "Sadece kazanmaya odaklanıyorum"

Pata Yamaha sürücüsü Toprak Razgatlıoğlu, sezonun bitimine iki ayak kala Dünya Superbike Şampiyonası'nı lider götürüyor.

Toprak, Arjantin ve Endonezya yarışları öncesinde Kawasaki sürücüsü Jonathan Rea'in 24 puan önünde yer alırken, Aruba.it Ducati sürücüsü Scott Redding'in de 54 puan önünde bulunuyor.

Bu hafta sonu Arjantin yarışı yapılacak ve sahip olduğu puan avantajı göz önüne alındığında Toprak, matematiksel anlamda şampiyonluğunu bu hafta sonu ilan edebilir.

Toprak eğer bu hafta sonu şampiyonluğunu ilan etmek istiyorsa, Rea'e karşı 62 puanlık bir fark açması gerekecek. Fakat önceki yarışlara bakıldığında bunu başarması pek de kolay olmayacak.

Eğer böyle olursa o zaman şampiyonluk mücadelesi, son yılların aksine Endonezya'ya taşınacak ve şampiyon son yarışta belli olacak.

Her şeyin mümkün olduğunu söyleyen Toprak, sadece her yarışı kazanmaya odaklandığı konusunda ısrar etti ve odak noktasının şampiyonluk savaşı olmadığını belirtti.

Toprak, "Her zaman söylüyorum: Sadece bir sonraki yarışı kazanmak için mücadele etmeye odaklandım. Şampiyonadaki durum her hafta sonu değişebilir."

"San Juan'daki pisti seviyorum ve daha önce orada birkaç kez podyuma çıktım. Yine de bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz. Takım, her hafta sonu [bana] iyi bir motosiklet vermek için çok çalışıyor."

"Cuma günkü antrenman turlarında, yarış simülasyonları ile en iyi yarış ayarını bulmaya çalışacağız ve sonra neler olacağını göreceğiz." dedi.

Toprak Razgatlioglu, PATA Yamaha WorldSBK Team Foto oleh: Gold and Goose / Motorsport Images