Toprak: "Rossi'yi geçmek için 3 viraj bekledim"

Yeni takımı BMW ile hazırlıklarını sürdüren Toprak, bu hafta Portekiz'de gerçekleştirilen testleri ilk sırada tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.

Toprak için dikkat çekici olaylardan birisi de Valentino Rossi ile pist üstünde denk geldiği andı. O ana dair fotoğraflar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Test normalde Superbike padoğu içindi ancak Valentino Rossi, Marc Marquez, Francesco Bagnaia gibi MotoGP şampiyonları da yol motosikletleriyle bazı sürüşler yaptılar.

Rossi ile pist üstünde denk gelmesini esprili bir şekilde anlatan Toprak, MotoEtkinlik kanalına, "Rossi'yi gördüm, onu son sektörde geçmedim çünkü saygı duyuyoruz! (Gülüyor)"

"Saygı duyduğum için geçmedim. Ne de olsa adam şimdi yaşlı, biliyorsun ! Artık yaşlandı. Virajlara agresif girmek zorundayım ama girmedim. Geçmek için üç viraj bekledim, sonra düzlükte geçtim."

"MotoGP sürücüleriyle aynı pisti paylaşmak güzeldi. Ama onların sürdükleri motorlar, standartlara daha yakın. Yine de Ducati'nin standartı bile Superbike gibi. İzleyenler için güzel bir gün oldu." dedi.

Toprak testlerde Marc Marquez, Alex Marquez ve Francesco Bagnaia ile fotoğraflarını paylaştı.