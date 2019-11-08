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World SUPERBIKE / Son dakika

Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha sürücüsü olarak tanıtıldı

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Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha sürücüsü olarak tanıtıldı
Ekleyen:
, Şef Editör
8 Kas 2019 05:03

2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Pata Yamaha fabrika takımında mücadele edecek Toprak Razgatlıoğlu, yeni takımıyla ilk görüntüsünü verdi.

Son iki senedir Puccetti Kawasaki ile Superbike'ta mücadele eden ve özellikle bu sene çok iyi bir sezon geçiren Toprak, birçok podyum ve aynı zamanda yarış galibiyetleri ile sezonu Yamaha sürücülerinin arkasında 5. sırada tamamlamıştı.

Kawasaki ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu Toprak, Yamaha fabrika takımından gelen teklife olumlu cevap verdi. Yamaha böylece 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu ve Michael van der Mark ile mücadele edecek.

Toprak, yeni takımıyla ilk olarak Milan'daki EICMA etkinliğinde sahneye çıktı. Yamaha, 2020 Superbike pilotlarını ve yeni sezonda kullanacağı yeni YZF-R1 motosikletini tanıttı.

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Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
1/3

Fotoğraf: Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha

Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha
2/3

Fotoğraf: Yamaha

Michael van der Mark, Pata Yamaha

Michael van der Mark, Pata Yamaha
3/3
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Bu Haber Hakkında

Seri World SUPERBIKE , TÜRK SPORCULAR
Pilotlar Toprak Razgatlıoğlu
Editör Abdullah Çelik

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