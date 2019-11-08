Toprak Razgatlıoğlu, Yamaha sürücüsü olarak tanıtıldı

Son iki senedir Puccetti Kawasaki ile Superbike'ta mücadele eden ve özellikle bu sene çok iyi bir sezon geçiren Toprak, birçok podyum ve aynı zamanda yarış galibiyetleri ile sezonu Yamaha sürücülerinin arkasında 5. sırada tamamlamıştı.

Kawasaki ile yaşadığı anlaşmazlık sonucu Toprak, Yamaha fabrika takımından gelen teklife olumlu cevap verdi. Yamaha böylece 2020 Dünya Superbike Şampiyonası'nda Toprak Razgatlıoğlu ve Michael van der Mark ile mücadele edecek.

Toprak, yeni takımıyla ilk olarak Milan'daki EICMA etkinliğinde sahneye çıktı. Yamaha, 2020 Superbike pilotlarını ve yeni sezonda kullanacağı yeni YZF-R1 motosikletini tanıttı.