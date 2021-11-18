Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek
World Superbike / Mandalika Haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'da

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonu şampiyonluk için piste çıkıyor ve Endonezya'daki yarışlar, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'da

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğu için mücadele ediyor ve sezonun bitimine sadece bir ayak kaldı.

Sezonun son ayağı, bu hafta sonu Endonezya'da yapılacak ve hafta sonu programı belli oldu.

Endonezya, Türkiye'ye göre farklı bir saat diliminde olduğu için, yarışların hepsi Türkiye saati ile erken gerçekleştirilecek.

Heyecan cuma günü 1. antrenman seansıyla başlayacak ve bu seans TSi 06:00'da gerçekleştirilecek. 2. antrenman ise TSi 10:00'da başlayacak. Bu seanslar Türkçe yayınlanmayacak.

Cumartesi 04:00'te 3. antrenman yapılırken, Super Pole sıralama turları 06:10'da gerçekleştirilecek. Bu iki seansın da Türkiye'de yayını olmayacak.

Fakat Cumartesi günü TSi 10:00'da başlayacak ilk yarış, TRT Spor ekranlarında olacak.

Pazar sabah ısınma turları 04:00'te yapılırken, Super pole yarışı 06:00'da ve 2. yarış 10:00'da yapılacak. Hem Super pole hem de 2. yarış, TRT Spor'dan canlı şekilde izlenebilecek.

Cuma

1. antrenman: 06:00 - 06:45

2. antrenman: 10:00-10:45

Cumartesi

3. antrenman: 04:00 - 04:30

Super pole 06:10 - 06:25

1. yarış: 10:00

Pazar

Isınma turları: 04:00 - 04:15

Super pole yarışı: 06:00

2. yarış: 10:00

paylaşım
yorumlar
Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek
Önceki haber

Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Binotto: "Mercedes'in Interlagos'taki hızı motordan kaynaklanmıyor" Katar GP
Formula 1

Binotto: "Mercedes'in Interlagos'taki hızı motordan kaynaklanmıyor"

Alonso: "Beşinciliği korumak için iki araçla da puan almaya devam etmeliyiz" Katar GP
Formula 1

Alonso: "Beşinciliği korumak için iki araçla da puan almaya devam etmeliyiz"

Katar Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak Katar GP
Formula 1

Katar Grand Prix'sinde tek DRS bölgesi olacak

Toprak Razgatlıoğlu Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu
Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi" Villicum
World Superbike

Toprak: "Motosikletteki 'titreşimler' üçüncü galibiyeti almamı engelledi"

WSBK Arjantin: Superpole yarışının galibi Toprak! Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Superpole yarışının galibi Toprak!

WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı! Villicum
World Superbike

WSBK Arjantin: Toprak doğum gününde çok rahat kazandı!

Son Haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'da
World Superbike World Superbike

Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'da

Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek
World Superbike World Superbike

Sykes, Endonezya'daki sezon finaliyle Dünya Superbike'a dönecek

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk hedefiyle Endonezya'da piste çıkıyor
World Superbike World Superbike

Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk hedefiyle Endonezya'da piste çıkıyor

Sofuoğlu: "Toprak şampiyon olursa, WSBK'yı Türkiye'ye getirmeye çalışacağız"
World Superbike World Superbike

Sofuoğlu: "Toprak şampiyon olursa, WSBK'yı Türkiye'ye getirmeye çalışacağız"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.