Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk mücadelesi TRT Spor'da

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, kariyerinin ilk Dünya Superbike şampiyonluğu için mücadele ediyor ve sezonun bitimine sadece bir ayak kaldı.

Sezonun son ayağı, bu hafta sonu Endonezya'da yapılacak ve hafta sonu programı belli oldu.

Endonezya, Türkiye'ye göre farklı bir saat diliminde olduğu için, yarışların hepsi Türkiye saati ile erken gerçekleştirilecek.

Heyecan cuma günü 1. antrenman seansıyla başlayacak ve bu seans TSi 06:00'da gerçekleştirilecek. 2. antrenman ise TSi 10:00'da başlayacak. Bu seanslar Türkçe yayınlanmayacak.

Cumartesi 04:00'te 3. antrenman yapılırken, Super Pole sıralama turları 06:10'da gerçekleştirilecek. Bu iki seansın da Türkiye'de yayını olmayacak.

Fakat Cumartesi günü TSi 10:00'da başlayacak ilk yarış, TRT Spor ekranlarında olacak.

Pazar sabah ısınma turları 04:00'te yapılırken, Super pole yarışı 06:00'da ve 2. yarış 10:00'da yapılacak. Hem Super pole hem de 2. yarış, TRT Spor'dan canlı şekilde izlenebilecek.

Cuma

1. antrenman: 06:00 - 06:45

2. antrenman: 10:00-10:45

Cumartesi

3. antrenman: 04:00 - 04:30

Super pole 06:10 - 06:25

1. yarış: 10:00

Pazar

Isınma turları: 04:00 - 04:15

Super pole yarışı: 06:00

2. yarış: 10:00