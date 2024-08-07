Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği WSBK Portekiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 7. ayağı bu hafta sonu Portekiz’de gerçekleştirilecek. Mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı haberimizde...
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
2024 Dünya Süperbike Şampiyonası bu hafta sonu Portekiz’in Portimão kentinde kaldığı yerden devam ediyor.
Sezonun 7. ayağı, Autódromo Internacional do Algarve pistinde 9-11 Ağustos tarihlerinde koşulacak.
4.592 kilometre uzunluğunda olan Autódromo Internacional do Algarve pistinde 20 turluk iki yarış koşulacak olup, 10 turluk bir Superpole yarışı da gerçekleştirilecek.
Geçtiğimiz hafta sonu, Toprak Razgatlıoğlu 3 yarışı da kazanarak WSBK'daki dominasyonuna devam etmişti.
Son 9 yarışı kazanan ve sürücüler şampiyonasındaki puan farkını 64'e çıkaran temsilcimiz, şampiyonluk iddiasını da oldukça kuvvetlendirdi.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Hafta sonu programı
9 Ağustos Cuma
1.Antrenman Seansı - 15:15
2.Antrenman Seansı - 20:00
10 Ağustos Cumartesi
3. Antrenman Seansı - 14:10
Superpole - 16:45
1.Yarış - 20:00
11 Ağustos Pazar
Superpole Yarış - 16:45
2. Yarış - 20:00
Seansları, Eurosport’tan canlı olarak takip edebilirsiniz.
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