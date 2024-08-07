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World Superbike Algarve

Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği WSBK Portekiz ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2024 Dünya Superbike Şampiyonası’nın 7. ayağı bu hafta sonu Portekiz’de gerçekleştirilecek. Mücadelenin saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı haberimizde...

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2024 Dünya Süperbike Şampiyonası bu hafta sonu Portekiz’in Portimão kentinde kaldığı yerden devam ediyor.

Sezonun 7. ayağı, Autódromo Internacional do Algarve pistinde 9-11 Ağustos tarihlerinde koşulacak.

4.592 kilometre uzunluğunda olan Autódromo Internacional do Algarve pistinde 20 turluk iki yarış koşulacak olup, 10 turluk bir Superpole yarışı da gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz hafta sonu, Toprak Razgatlıoğlu 3 yarışı da kazanarak WSBK'daki dominasyonuna devam etmişti.

Son 9 yarışı kazanan ve sürücüler şampiyonasındaki puan farkını 64'e çıkaran temsilcimiz,  şampiyonluk iddiasını da oldukça kuvvetlendirdi.

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Hafta sonu programı

9 Ağustos Cuma

1.Antrenman Seansı - 15:15
2.Antrenman Seansı - 20:00

10 Ağustos Cumartesi

3. Antrenman Seansı - 14:10
Superpole - 16:45
1.Yarış - 20:00

11 Ağustos Pazar

Superpole Yarış - 16:45
2. Yarış - 20:00

Seansları, Eurosport’tan canlı olarak takip edebilirsiniz.

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