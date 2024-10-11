Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği 2025 WSBK takvimi açıklandı

Dünya Superbike Şampiyonası‘nın 2025 taslak takvimi açıklandı.



Toplam 12 yarıştan oluşan takvimde, bazı hayranların ve sürücülerin favori pistleri için yeni tarihler belirlendi.



Sezon, her zamanki gibi 21-23 Şubat tarihlerinde Phillip Island Grand Prix'sinde başlayacak. WorldSBK ve WorldSSP sınıfları için Avustralya’da 17-18 Şubat tarihlerinde resmi bir test yapılacak.



Türkiye, taslak takvimde yer almıyor ancak 2025 için görüşmeler devam ediyor.



2025 WorldSBK Geçici Takvimi

21-23 Şubat: Phillip Island Grand Prix Pisti, Avustralya

28-30 Mart: Autodromo Internacional do Algarve, Portekiz

11-13 Nisan: TT Circuit Assen, Hollanda

2-4 Mayıs: Cremona Pisti, İtalya

16-18 Mayıs: Autodrom Most, Çekya

13-15 Haziran: Misano Dünya Pisti “Marco Simoncelli”, İtalya

11-13 Temmuz: Donington Park, Birleşik Krallık



25-27 Temmuz: Balaton Park Pisti, Macaristan* (Homologasyon şartıyla)

5-7 Eylül: Circuit de Nevers Magny-Cours, Fransa

26-28 Eylül: MotorLand Aragon, İspanya



10-12 Ekim: Estoril Pisti, Portekiz

17-19 Ekim: Jerez – Angel Nieto Pisti, İspanya** (Sözleşme şartıyla)

* Balaton Park Pisti, WorldSBK için yeni bir mekan olup homologasyon sürecine tabidir.

** Jerez Pisti, sözleşme şartına tabidir.



