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Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği 2025 WSBK takvimi açıklandı

Dünya Superbike şampiyonasının 2025 taslak takvimi açıklandı. Türkiye ile ilgili görüşmeler devam ediyor...

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Dünya Superbike Şampiyonası‘nın 2025 taslak takvimi açıklandı.

Toplam 12 yarıştan oluşan takvimde, bazı hayranların ve sürücülerin favori pistleri için yeni tarihler belirlendi.

Sezon, her zamanki gibi 21-23 Şubat tarihlerinde Phillip Island Grand Prix'sinde başlayacak. WorldSBK ve WorldSSP sınıfları için Avustralya’da 17-18 Şubat tarihlerinde resmi bir test yapılacak.

Türkiye, taslak takvimde yer almıyor ancak 2025 için görüşmeler devam ediyor.


2025 WorldSBK Geçici Takvimi

21-23 Şubat: Phillip Island Grand Prix Pisti, Avustralya

28-30 Mart: Autodromo Internacional do Algarve, Portekiz

11-13 Nisan: TT Circuit Assen, Hollanda

2-4 Mayıs: Cremona Pisti, İtalya

16-18 Mayıs: Autodrom Most, Çekya

13-15 Haziran: Misano Dünya Pisti “Marco Simoncelli”, İtalya

11-13 Temmuz: Donington Park, Birleşik Krallık

25-27 Temmuz: Balaton Park Pisti, Macaristan* (Homologasyon şartıyla)

5-7 Eylül: Circuit de Nevers Magny-Cours, Fransa

26-28 Eylül: MotorLand Aragon, İspanya

10-12 Ekim: Estoril Pisti, Portekiz

17-19 Ekim: Jerez – Angel Nieto Pisti, İspanya** (Sözleşme şartıyla)

* Balaton Park Pisti, WorldSBK için yeni bir mekan olup homologasyon sürecine tabidir.

** Jerez Pisti, sözleşme şartına tabidir.

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