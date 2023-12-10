Toprak Razgatlıoğlu'nun BMW'deki ilk haftası nasıl geçti?

Uzun süredir beklenen buluşma geçtiğimiz hafta sonu nihayet gerçekleşti ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, yeni BMW'sine sonunda kavuştu.

Bu kavuşma istenenden biraz daha geç yaşanmak zorunda kaldı çünkü Toprak'ın Yamaha ile olan kontratı, onun başka bir takımla test yapmasını engelliyordu. Bu yüzden temsilcimiz Kasım ayında 2024 BMW motosikletini sürme şansı bulamamıştı.

Bu kısıtlayıcı kontratın 30 Kasım'da bitmesiyle resmi olarak bir BMW sürücüsü olan Toprak, yeni makinesini denemek için hiç vakit kaybetmedi. Milli sporcumuz Pazar ve Pazartesi günü Portimao'da piste çıkarak M1000RR ile ilk turlarını attı.

Portekiz

Normalde Portekiz'de sadece Pazartesi günü sürüş yapılması planlanıyordu ancak Pazartesi günü yağmur beklendiğinden takım bir son dakika kararı ile Pazar günü de piste çıkmaya karar verdi.

Hızlı bir çalışma ile 4 saat içerisinde her şey hazır hâle getirildi ve Toprak, Pazar günü BMW'sini ilk kez sürmüş oldu.

Pazar günü 11 tur tamamlayan Toprak, kendi deyimiyle de "motosikleti pek anlayamadı" zira 11 tur oldukça kısa bir mesafe. Yine de temsilcimiz en azından ilk hissiyatı almış oldu. Toprak'ın BMW ile ilk gününe dair kesitler izlemek isterseniz, WSBK Youtube kanalındaki bu videoya bakabilirsiniz.

Pazartesi günü ise beklenen yağmur geldiğinden pist hiçbir zaman tamamen kuru olmadı ve Toprak, ideal olmayan koşullarda sadece 19 tur atabildi. Beşinci virajda ufak bir kaza da yapan Toprak, yine de yeni motosikletiyle ilgili önemli çıkarımlarda bulunabildi.

Portekiz'de yağmur nedeniyle sadece 30 tur tamamlanabilmesinin ardından Salı ve Çarşamba günkü testler için planlandığı gibi İspanya'nın Jerez Pisti'ne geçildi.

Fotoğraf: BMW Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Jerez

Maalesef Jerez'de de yağmur temsilcimizin peşini bırakmadı ve özellikle de Jerez'deki testlerin ikinci gününü kötü etkiledi, Toprak Çarşamba gününün büyük çoğunluğunu garajında geçirdi.

Birinci günde de yağmur olsa da yarı ıslak yarı kuru pist koşullarında piste çıkıldı. Pistteki bazı kaynaklar, temsilcimizin 1:40.2 ve 1:40.3'lerde turladığını öne sürdü. Geçtiğimiz yıl yarış hafta sonunda burada 1:38'lerde turlar görüyorduk.

Tabii burada pist koşullarının kötü olmasının etkisi büyük. Yarış hafta sonuna kıyasla çok daha farklı koşullar vardı.

Jerez'deki testlerin de yağmur nedeniyle büyük oranda boş geçmesinin ardından BMW, normalde programda olmayan bir piste daha uğramak istedi: Valensiya:

Alman ekip, Jerez'e yakın olan Valensiya'ya geçerek Cuma günü son bir test daha yapmak istedi zira Portimao ve Jerez'deki testlerde istediği kadar tur atamamışlardı.

Fotoğraf: WorldSBK.com

Valensiya

Takım, 2023'ün son testi için Valensiya'daki Ricardo Tormo Pisti'ne gelirken; yanında yeni şasi ve parçalar da getirdi.

Cuma sabahı inanılmaz bir şekilde yine yağmur başladı ve pist tamamen ıslandı. Toprak da garajında kaldı. Neyse ki öğleden sonra pist kurudu ve güneş açtı, Toprak yarım gün kadar da olsa piste çıkabildi ve kuru koşullarda turladı.

Böylelikle Toprak, 2023'teki son pist üstü seansını ve BMW ile ilk haftasını bitirmiş oldu. Toprak ve BMW'yi bir daha pistte görmek için Ocak ayındaki Jerez testine kadar beklememiz gerecek.

Valensiya'daki sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Toprak, BMW'deki ilk haftasını şöyle değerlendirdi: "Bu hafta gerçekten çok şanssızdık, gittiğimiz her yerde yağmur yağmaya başladı ve Valensiya'da da sabah yağmur vardı."

"Pist tamamen ıslaktı ama neyse ki tamamen kurudu ve öğlen seansında sürüş yapabildik."

"Çok geliştiğimizi söyleyebilirim, özellikle de son 3 sürüşümüzde M1000RR'den çok zevk aldım. Motor freni ve elektronik konusundaki gelişimimiz çok iyi ve her tur motosikleti biraz daha iyi tanıyorum."

"Yol tutuşunu ve yaptıklarıma verdiği reaksiyonları artık biliyorum ve bu beni mutlu ediyor. Yine de hâlâ öğrenmeye devam ediyor çünkü çok farklı bir motosiklet kullanıyorum."

"Ancak özellikle de Valensiya'daki son günde iyi bir iş yaptık diyebilirim."

"Fabrikadaki ve buradaki herkese teşekkür ediyorum çünkü bana iyi bir motosiklet verebilmek için çok çalışıyorlar."

"Dediğim gibi hâlâ alışmam gereken şeyler var ve takım da benim sürüş stilimi öğreniyor yani bu bir takım çalışması."

"Ancak rakiplerimizden uzak değiliz, gelişiyoruz ve geri bildirimlerim de her gün daha iyi oluyor. Bence Noel ve yeni yılın ardından daha güçlü geri döneceğiz çünkü sürekli olarak gelişiyoruz."