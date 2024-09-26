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World Superbike Aragon

Toprak Razgatlıoğlu'nun Aragon'da yarışıp yarışmayacağının bugün açıklanması bekleniyor

WSBK Toprak Razgatlıoğlu kararı için nefesini tutmuş bekliyor.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

BMW, Toprak Razgatlıoğlu'nun bu hafta sonu Aragon Dünya Superbike Şampiyonası hafta sonunda yarışıp yarışmayacağını henüz doğrulamadı.

WSBK şampiyona lideri, Magny-Cours'da geçirdiği kazada yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçen haftaki Cremona hafta sonunu kaçırdı.

BMW, Razgatlıoğlu'nun Aragon'da geri döneceği konusunda oldukça iyimserdi ancak Jonathan Rea'nın bu hafta sonu sakatlıktan döneceğini açıklayan Yamaha'nın aksine, kamplarından hâlâ bir haber yok.

Razgatlıoğlu, Nicolo Bulega'nın 13 puan önünde şampiyonanın zirvesinde yer alıyor ancak Aragon'da yarışamazsa bu avantajı riske girecek.

Razgatlıoğlu motor cezasından kurtuldu

Razgatlıoğlu bu hafta sonu Aragon'da geri dönerse, artık motor cezası konusunda endişelenmesine gerek kalmayacak.

BMW, geçen hafta sonu Cremona'da onun yokluğunda bu sorunu halletti.

Her WSBK sürücüsünün tüm sezon için altı motor tahsisatı vardı ancak Razgatlıoğlu Magny-Cours'a kadar beş motor kullanmıştı.

Altı motorluk kotayı aşmanın cezası, bir turdaki her iki ana yarışta da gridin gerisinden başlama ve çift uzun tur cezasıdır.

Ancak BMW, Cremona'da Razgatlıoğlu'nun yerine geçen Markus Reiterberger'e yeni bir motor vermeyi tercih etti ve bu da sezonun yedinci motoru oldu.

Sonuç olarak Reiterberger geçen hafta sonu ceza aldı.

Razgatlıoğlu geri döndüğünde, yeni motor kilometresinden faydalanacak.

Razgatlıoğlu Aragon'a geri dönecek mi?

Karar bugün verilecek gibi görünüyor.

BMW Motorrad Motorsport Başkanı Sven Blusch, geçtiğimiz hafta Razgatlıoğlu'nun geri dönüşüyle ilgili sorunun doktor onayı olduğunu açıkladı.

Blusch Cremona'da yaptığı açıklamada, “Pnömotoraks olduğu sürece Toprak'ın yarışmasına izin verilmiyor.”

“Açıkçası, hepimizin bildiğini düşünüyorum ki, sürücüler ağrıları varsa, bunu atlatırlar ve zorlamak için herhangi bir sorun yaşamazlar.”

“Bu noktada, bunun gerçekten zor olduğunu söyleyebilirim çünkü çok fazla ağrısı yok. Ona göre yarışmaya hazır.”

“Tüm doktorlar bu noktada yarışmanın çok tehlikeli olduğu konusunda hemfikir. Şu anda bizim açımızdan en büyük sorun bu.”

“Aragon için gerçekten umutluyuz.” dedi.

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