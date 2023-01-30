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World Superbike Haberler

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 Yamaha Superbike motosikleti tanıtıldı

Yamaha Dünya Superbike takımı, 2023 şampiyonasında mücadele edeceği yeni motosikletini ve renk düzenini tanıttı.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2023 Yamaha Superbike motosikleti tanıtıldı
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2021'de Toprak Razgatlıoğlu ile dünya şampiyonluğuna ulaşan ancak 2022'de Ducati fabrika takımı ile tam manasıyla mücadele edemeyen Yamaha, 2023'te kullanacağı motosikletini bugün Portimao'da tanıttı.

Gururumuz Toprak Razgatlıoğlu'nun başı çekeceği Yamaha, bu sezon Superbike'ta uydu takımları dahil 6 motosiklete sahip olacak.

2023 Dünya Superbike şampiyonası, Jerez'de gerçekleştirilen sezon öncesi testlerle hareketlenmişti. Takımlar Avustralya için yola çıkmadan önce Portimao'da iki günlük test daha yapacaklar. Yamaha, bu testler öncesinde Ducati ile mücadele edebilmeyi umduğu yeni motosikletini, 2023 renk düzeni ile tanıttı.

 

Yamaha fabrika takımında Toprak Razgatlıoğlu ve Andrea Locatelli mücadele edecekler. Toprak, 2021'deki şampiyonluğu sayesinde 2022'de 1 numarayı kullanmıştı. Türk sürücü bu sene, kendisi ve Kenan Sofuoğlu ile ünlenen 54 numaraya dönüş yapacak. Ancak Toprak, bu sezon şampiyon olarak yeniden 1 numaraya dönmek istiyor!

Pata Yamaha Prometeon Superbike ekibinin renklerinde genel olarak büyük değişiklik olmayacak. 2023 SBK motosikletinde, geçen seneki gibi mavi ve beyaz renkler hakim olacak. Bunların dışında Pata'nın kırmızısı motosiklette yer alırken isme eklenen Prometeon logoları da motosiklette dikkat çekiyor. Takım bu sene Pata Yamaha Prometeon World Superbike olarak anılacak.

Yamaha, fabrika takımının motosikletleriyle birlikte uydu takımlarının motosikletlerini de tanıttı. GRT Yamaha'da iki çaylak Dominique Aegerter ve MotoGP'den geçiş yapan Remy Gardner mücadele ederken Lorenzo Baldassarri GMT94 Yamaha adına mücadele edecek. Diğer taraftan Bradley Ray, Motoxracing takımıyla yarışacak.

Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu
Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu
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Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu, Dominique Aegerter, Remy Gardener, Bradley Ray, Yamaha WorldSBK Riders
Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu, Dominique Aegerter, Remy Gardener, Bradley Ray, Yamaha WorldSBK Riders
2/5

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu, Dominique Aegerter, Remy Gardener, Yamaha WorldSBK Riders
Lorenzo Baldassarri, Andrea Locatelli, Toprak Razgatlıoğlu, Dominique Aegerter, Remy Gardener, Yamaha WorldSBK Riders
3/5

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

Remy Gardener, Dominique Aegerter
Remy Gardener, Dominique Aegerter
4/5

Fotoğraf: Yamaha MotoGP

Lorenzo Baldassarri
Lorenzo Baldassarri
5/5

Fotoğraf: Yamaha Motor Racing

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