Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020 yarışları, Motorsport.tv'de yayınlanacak
Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki gururu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike serisinin 2020 yarışlarının tamamı, Motorsport.tv'de yayınlanacak.
Türkiye olarak son senelerde Toprak Razgatlıoğlu sayesinde daha yakından takip ettiğimiz Superbike, bu sene daha da önemli olacak.
Seride artık deneyim kazanan ve daha hızlanan Toprak, Yamaha fabrika takımıyla mücadele etmeye başladı ve bu sayede daha güçlü bir destekle piste çıkıyor.
Sezonun ilk yarışı Avustralya'da kazanmayı başaran Toprak'ı bu sene şampiyonluk mücadelesi verirken izleyeceğiz.
Motorsport.tv, bu sene Superbike şampiyonasının tüm yarışlarını canlı olarak internet üzerinden yayınlayacak. Toprak'ın da mücadele ettiği serinin tüm yarışlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. Motorsport.tv özel içeriklerine aylık 4.5 Euro, senelik 45 Euro'ya erişebiliyorsunuz.
Biz de Motorsport.com Türkiye olarak her yarış raporunu ve yarıştan özet klipleri, Toprak'ın açıklamalarını ücretsiz olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|World Superbike
|Pilotlar
|Toprak Razgatlıoğlu
Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020 yarışları, Motorsport.tv'de yayınlanacak
Yarış merkezi
|Seans
|Tarih
|
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
|İçerik
|SBK FP1
|
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
|
18:30
10:30
|
|SSP FP1
|
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
|
19:30
11:30
|
|SBK FP2
|
Per 27 Şub
Cum 28 Şub
|
23:00
15:00
|
|SSP FP2
|
Cum 28 Şub
Cum 28 Şub
|
00:00
16:00
|
|SBK FP3
|
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
|
18:00
10:00
|
|SSP FP3
|
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
|
18:35
10:35
|
|SBK SP
|
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
|
20:15
12:15
|
|SSP SP
|
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
|
20:55
12:55
|
|SBK Yarış 1
|
Cum 28 Şub
Cmt 29 Şub
|
23:00
15:00
|
|SBK SP Yarış
|
Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
|
20:00
12:00
|
|SSP Yarış
|
Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
|
21:15
13:15
|
|SBK Yarış 2
|
Cmt 29 Şub
Paz 1 Mar
|
23:00
15:00
|
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