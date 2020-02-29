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World Superbike / Son dakika

Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020 yarışları, Motorsport.tv'de yayınlanacak

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Toprak Razgatlıoğlu'nun 2020 yarışları, Motorsport.tv'de yayınlanacak
29 Şub 2020 06:25

Türkiye'nin motosiklet yarışlarındaki gururu Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike serisinin 2020 yarışlarının tamamı, Motorsport.tv'de yayınlanacak.

Türkiye olarak son senelerde Toprak Razgatlıoğlu sayesinde daha yakından takip ettiğimiz Superbike, bu sene daha da önemli olacak.

Seride artık deneyim kazanan ve daha hızlanan Toprak, Yamaha fabrika takımıyla mücadele etmeye başladı ve bu sayede daha güçlü bir destekle piste çıkıyor.

Sezonun ilk yarışı Avustralya'da kazanmayı başaran Toprak'ı bu sene şampiyonluk mücadelesi verirken izleyeceğiz.

Motorsport.tv, bu sene Superbike şampiyonasının tüm yarışlarını canlı olarak internet üzerinden yayınlayacak. Toprak'ın da mücadele ettiği serinin tüm yarışlarına bu linkten ulaşabilirsiniz. Motorsport.tv özel içeriklerine aylık 4.5 Euro, senelik 45 Euro'ya erişebiliyorsunuz.

Biz de Motorsport.com Türkiye olarak her yarış raporunu ve yarıştan özet klipleri, Toprak'ın açıklamalarını ücretsiz olarak sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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