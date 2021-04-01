Toprak Razgatlıoğlu'nın COVID-19 testi pozitif çıktı

Toprak, takım lansmanından sadece bir gün sonra gerçekleştirilen Dünya Superbike testi için Barselona'ya geçmiş ve çarşamba günü piste çıkmıştı.

Yamaha fabrika takımı adına yarışan temsilcimiz, seyahat öncesi zorunlu COVID-19 PCR testine girdi ve bugün bu testin pozitif çıktığı açıklandı.

Bu kapsamda Toprak, perşembe günkü Dünya Superbike testinin ikinci gününden çekildi ve hemen kendisini tecrit altına aldı.

Tüm Yamaha ekip üyeleri de hemen teste tabi tutuldu ve Toprak dışında kimsenin testi pozitif çıkmadı.

Toprak, bugün ikinci bir PCR testine girdi ve bunun da pozitif çıktığı açıklandı.

Temsilcimiz, testi negatif çıkıncaya kadar COVID-19 ve İspanya'nın yere sağlık protokollerine uygun şekilde kendisini tecrit altında tutacak.