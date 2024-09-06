Toprak Razgatlıoğlu'ndan ilk açıklama: "Durumum iyi"

Mangy Cours'da gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde ikinci antrenman seansına katılan temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, motosikletinden düşerek sağ taraftaki lastik bariyerlere çarpmıştı.

Toprak, bariyerlere çok ters bir açıdan çarptığı için kaza oldukça korkutucuydu.

Neyse ki deri kıyafetindeki hava yastığı çoktan açılmıştı ve Toprak başka bir sürücüyle temas etmeden dışarı savruldu.

Yine de darbenin büyüklüğü nedeniyle Toprak sersemledi ve bir süre hareketsiz bekledi. Sonrasında önce tıbbi merkeze, ardından da hastaneye nakledildi.

Kendisinden açıklama bekleyen milyonlarca kişi olduğunu bilen temsilcimiz, hastanede yaptığı kısa paylaşımda " Mesajlarınız için teşekkür ederim. Şu an hastanede kontrol altında tutuyorlar ve iyiyim. Tekrardan herkese teşekkür ederim." dedi.

Toprak'ın özellikle sırt bölgesinde büyük bir morluk olduğu ifade ediliyor.

Hafta sonunun kalan kısmında yer alıp almayacağı daha sonra belli olacak.