Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!
Toprak Razgatlıoğlu, bugün yaşadığı kazanın ardından WSBK Fransa hafta sonunda mücadele edemeyecek.
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
WSBK'daki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours pistinde yaşadığı talihsiz kazanının ardından hafta sonunun geri kalanında yarışamayacak.
WorldSBK'nın açıklamasına göre "hafif travmatik pnömotoraks" tanısı koyulan temsilcimizin hafta sonuna devam etmesi doktorlar tarafından uygun görülmedi.
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