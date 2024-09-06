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World Superbike Magny-Cours

Toprak Razgatlıoğlu, WSBK Fransa'da mücadele edemeyecek!

Toprak Razgatlıoğlu, bugün yaşadığı kazanın ardından WSBK Fransa hafta sonunda mücadele edemeyecek.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

WSBK'daki temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Magny-Cours pistinde yaşadığı talihsiz kazanının ardından hafta sonunun geri kalanında yarışamayacak.

WorldSBK'nın açıklamasına göre "hafif travmatik pnömotoraks" tanısı koyulan temsilcimizin hafta sonuna devam etmesi doktorlar tarafından uygun görülmedi.

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