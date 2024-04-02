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World Superbike Barcelona

Toprak Razgatlıoğlu, üç farklı üreticiyle yarış kazanabilen az sayıda isme katıldı

BMW'ye 10 yılı aşkın bir süre sonra ilk zaferini getiren Toprak Razgatlıoğlu, seri tarihine geçti.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Gold and Goose / Motorsport Images

Birçok Superbike sürücüsü başarılı oldukları zaman, mevcut üreticilerinden ayrılmayı pek düşünmüyorlar.

Örneğin Troy Bayliss, üç dünya şampiyonluğunun hepsini Ducati ile kazandı ve bir yarış hiçbir zaman başka bir üreticiyle yarışmadı.

Bunu yapmaya cesaret edenler genellikle başarı eksikliği nedeniyle üretici değiştirirler.

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu ise şampiyonluk yaşadığı Yamaha ile nispeten iyi bir 2023 sezonu geçirmesine rağmen, daha kötü sonuçlar alan BMW'ye geçti.

Fakat bu geçiş hamlesi beklenenden daha iyi çıktı ve Toprak, M1000RR ile ilk zaferlerini 2024 sezonundaki ikinci hafta sonunda elde etti.

Bu da Toprak'ın Kawasaki (2), Yamaha (37) ve BMW (2) gibi üç üreticiyle zafer kazanan küçük ve ve elit bir gruba dahil olmasını sağladı.

Kariyerinde üç farklı motosiklet markasıyla zafere ulaşan sadece altı sürücü daha var: Stephane Mertens, Anthony Gobert, Troy Corser, Eugene Laverty, Marco Melandri ve Chaz Davies.

BMW'de yarış kazanan ise çok daha az isim var; şimdiye kadar sadece dört sürücü BMW ile zafer kazanabildi. En başarılı sürücü dokuz zaferle Marco Melandri olurken, onu üç zaferle Chaz Davies ve iki zaferle Toprak Razgatlıoğlu  etti.

Michael van der Mark ise bir zafer alabildi.

Dünya şampiyonları Tom Sykes, Troy Corser ve James Toseland ise burada yarış kazanamadı.

Bu arada Melandri, BMW'ye ek olarak Aprilia (5), Yamaha (4) ve Ducati (3) ile yarış kazanmayı başarmasının ardından dört farklı üreticiyle yarış kazanan tek Superbike sürücüsü olarak biliniyor. 

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Toprak Razgatlioglu, BMW Motorrad WorldSBK Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

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