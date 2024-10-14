Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

Dünya Superbike Şampiyonası’nın Estoril ayağında 2. yarışı kazanması Toprak Razgatlıoğlu’nun ikinci Dünya Superbike Şampiyonluğuna yaklaşmasını sağladı, ancak bu Superpole Yarışını son düzlükte burun farkıyla kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü hafifletmedi.

Razgatlıoğlu 2. yarıştan sonra “mutlu” olduğunu ancak Superpole Yarışının bir “felaket” olduğunu söyledi.

Razgatlıoğlu WorldSBK.com'a yaptığı açıklamada, “Bugün gerçekten mutluyum, özellikle de 2. yarıştan.”

“Ama Superpole Yarışı benim için bir felaketti çünkü yarış lastiğiyle inanılmaz bir hız yaptım ama yarışın sonunda damalı bayrağı gördüğümde... Kaybettim.” dedi.

Razgatlıoğlu, 2. yarışa odaklandığını çünkü bu yarışın daha uzun olduğunu ve daha fazla puan kazandırdığını belirtti. Sonuç olarak, şampiyona için iyi puanlar aldığını söyledi.

2. yarıştaki zaferine rağmen, Razgatlıoğlu Superpole Yarışını Nicolo Bulega'ya kaybettiği için hâlâ kızgın olduğunu itiraf etti.

Razgatlıoğlu, “Superpole Yarışı için hâlâ çok kızgınım, çünkü yarış lastiği kullandım.”

“SCQ lastiğini almadım çünkü yarışın sonunda SCQ lastiğinin düşmeye başlayacağını düşündüm ama SCQ lastiğinin düşmemesine şaşırdım.”

“Lastiğim çok fazla kaymaya başladı ama Bulega’nın özellikle son virajda büyük bir avantajı vardı.”

“Savaşmaya devam ettim ama çok yakındı ve kaybettim.”

“Ama yine de, özellikle uzun yarışlarda iki galibiyet aldım. Uzun yarışlar her zaman zordur çünkü lastiği yönetmeniz ve yarışta iyi bir tempo yapmanız gerekir.”

“Çok iyi bir iş çıkardım ve şimdi herkes bekliyor, Jerez yarışı çok stresli ama ben çok rahatım çünkü puanlarda büyük bir farkım var.” dedi.

Razgatlıoğlu’nun Superpole Yarışındaki sorunu, esasen son virajda ortaya çıktı ve bu, 2. yarışın başlarında da zorlayıcı bir nokta oldu.

Alvaro Bautista, Aruba.It Racing - Ducati, Andrea Locatelli, Pata Yamaha WorldSBK, Nicolo Bulega, Aruba.It Racing Ducati, Toprak Razgatlıoğlu, BMW Motorrad WorldSBK Takımı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak Razgatlıoğlu bunun kendisinin ya da BMW M1000 RR'nin bir zayıflığından ziyade Ducati'nin BMW'ye karşı güçlü yönleri ve yarışın başında lastiği koruma şekliyle ilgili olduğunu açıkladı.

Toprak, “Ducati çok farklı bir motosiklet ve yol tutuşu çok yüksek.”

“Motosikletin karakteri BMW'den biraz farklı, ancak önde tek başıma sürdüğümde, son virajda daha iyi hızlanmak için çizgiyi çok daha iyi aldım.”

“Ancak Ducati'yi takip ettiğimde çok zor oluyor.”

“2. yarışın başında son virajın benim için biraz zor olduğunu anladım ama aynı zamanda özellikle ilk turlarda arka lastiği zorlamıyordum.”

“Zorlamaya başladığımda sadece iyi bir tempo tutturmaya çalıştım.

“Tek başıma çok daha iyi sürüyorum, özellikle ilk virajdaki frenlemede tek başıma çok daha iyi hissediyorum.”

“Ama yarış bitti, gerçekten mutluyum, tekrar kazandık. Geçirdiğim büyük sakatlıktan sonra bu benim için gerçekten çok iyi.” diye açıkladı.