Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
World Superbike Jerez

Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor: WSBK Jerez ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı bu hafta sonu (18-20 Ekim) Jerez'de koşulacak. Peki WSBK Jerez ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
1020400644-LAT-20241012-83721_HiRes

Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın final yarış hafta sonuna giriş yaptık.

Toprak, bu hafta sonu BMW ile ilk sezonunda şampiyonluğunu ilan etmek için piste çıkıyor.


18 Ekim Cuma:

•11:35 - 12:20 – WSBK 1. Antrenman

•16:00 - 16:45 – WSBK 2. Antrenman


19 Ekim Cumartesi:

•10:15 - 10:35 – WSBK 3. Antrenman

•12:00 - 12:15 – WSBK Superpole

•15:00 – WSBK 1. Yarış


20 Ekim Pazar:

•12:00 – WSBK Superpole Yarışı

•15:00 – WSBK 2. Yarış




Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

Öne Çıkan Yorumlar

Enes Erdemirel
Daha fazlası
Enes Erdemirel
Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"

Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"

Formula 1
Amerika GP
Hamilton, Red Bull'un bib cihazını övdü: "Kim bilir bu şekilde kaç şampiyonluk kazandılar"
Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı

Formula 1
Amerika GP
Marko ve Brown, pist dışındaki mücadelenin önemini vurguladı
WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi

WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi

WRC
Orta Avrupa Rallisi
WRC Orta Avrupa Rallisi: Neuville liderliğe yükseldi
Toprak Razgatlıoğlu
Daha fazlası
Toprak Razgatlıoğlu
WSBK Jerez 1. antrenman seansı: Toprak az farkla ikinci, Bulega zirvede

WSBK Jerez 1. antrenman seansı: Toprak az farkla ikinci, Bulega zirvede

World Superbike
Jerez
WSBK Jerez 1. antrenman seansı: Toprak az farkla ikinci, Bulega zirvede
Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"

World Superbike
Estoril
Toprak Razgatlıoğlu: "Superpole yarışını kaybettiğim için hâlâ çok kızgınım"
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı

Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı

World Superbike
Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki kazasını ve MotoGP hedeflerini anlattı

Son Haberler

Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"

Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"

F1 Formula 1
Amerika GP
Verstappen: "İlk sırada olmayalı uzun zaman olmuştu!"
Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!

Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!

F1 Formula 1
Amerika GP
Amerika GP sprint sıralama: Verstappen pole'de, Russell ikinci!
Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama

Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama

F1 Formula 1
Amerika GP
Canlı sohbet: Amerika GP sprint sıralama
Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!

Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!

F1 Formula 1
Amerika GP
Resmi: Lawson, ABD Grand Prix'si için 60 sıra grid cezası aldı!

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye