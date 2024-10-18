Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluk için piste çıkıyor: WSBK Jerez ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın son yarışı bu hafta sonu (18-20 Ekim) Jerez'de koşulacak. Peki WSBK Jerez ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nın final yarış hafta sonuna giriş yaptık.
Toprak, bu hafta sonu BMW ile ilk sezonunda şampiyonluğunu ilan etmek için piste çıkıyor.
18 Ekim Cuma:
•11:35 - 12:20 – WSBK 1. Antrenman
•16:00 - 16:45 – WSBK 2. Antrenman
19 Ekim Cumartesi:
•10:15 - 10:35 – WSBK 3. Antrenman
•12:00 - 12:15 – WSBK Superpole
•15:00 – WSBK 1. Yarış
20 Ekim Pazar:
•12:00 – WSBK Superpole Yarışı
•15:00 – WSBK 2. Yarış
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