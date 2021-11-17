Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonluk hedefiyle Endonezya'da piste çıkıyor

2021 Dünya Superbike Şampiyonası'nın final yarışı bu hafta sonu Endonezya'nın Mandalika Uluslararası Pisti'nde yapılacak ve temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, şu anda şampiyonada ilk sırada yer alıyor.

Toprak bu yıl kusursuz bir sezonu geride bırakırken, geride kalan 12 ayak/35 yarışta 13 galibiyet ve 28 podyum almayı başardı.

25 yaşındaki temsilcimiz, şimdiye kadar üç kez yarış dışı kalsa da bunların hiçbirisi kendisinden kaynaklanmıyordu. İkisi, Yamaha YZF R1'deki teknik sorunlar nedeniyle yaşandı ve birinde ise Garrett Gerloff'un kendisine çarpması sonucu yarış dışı kaldı.

Son altı yıldır seriyi domine eden Rea ve geçen sezonun ikincisi Scott Redding gibi deneyimli sürücülere rağmen harikalar yaratan Toprak, her şey yolunda gittiği takdirde şampiyonluğunu cumartesi günü ilan edebilir.

Toprak hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Dünya Superbike Şampiyonası'nın Endonezya'ya gelmesinden dolayı çok mutluyum."

"Yeni bir pist gelmek her zaman için heyecan vericidir ve oradaki pistle alakalı hem bazı fotoğraflar hem de bazı videolar gördüm. Bu pistin çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum."

"Şimdiye kadar muhteşem bir sezon geçirdik ve sık sık hem sert hem de zorlu mücadelelerimiz oldu. Şimdi son üç yarışı da kazanma şansına sahibiz."

"Tek düşüncem kazanmak ve yarışmanın keyfini çıkarmak. Yarışlardan sonra nihai sonucun ne olacağını göreceğiz. Fakat bu hafta sonu odak noktam yine aynı olacak ve her yarışta elimden gelenin en iyisini yapacağım."

Öte yandan markalar şampiyonasında Yamaha'nın 574 puanla üstünlüğü bulunurken, 16 puan geride Ducati yer alıyor. Kawasaki ise 54 puan arkada.