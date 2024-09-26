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World Superbike Aragon

Toprak Razgatlıoğlu, sakatlığının ardından pistlere geri dönüyor

Şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'daki talihsiz kazasının ardından bu hafta sonu gerçekleştirilecek Aragon'daki yarışta mücadele etmek için uygun bulundu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Güncel:
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ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Takımı'nda yapılan açıklamada şampiyona lideri temsilcimiz Toprak Razgatlıoğlu'nun Aragon'da pistlere geri döneceği açıklandı.

Temsilcimizin sağlık durumunun, cuma günü yapılacak ilk serbest antrenman ardından yeniden değerlendirileceği de belirtildi.

Sezonun 8. ayağı olan Magny-Cours'taki ikinci antrenmanda geçirdiği talihsiz kazanın ardından Avusturya’da tedavi gören Toprak, sezonun son çeyreğine hızlı bir dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Şampiyona liderliğindeki fark, Toprak'ın Magny-Cours ve Cremona'daki yarışları kaçırmasıyla birlikte 92 puandan 13 puana kadar geriledi.

Nicolo Bulega ise bu süreçte iki zafer ve dört podyum elde ederek puan farkını büyük ölçüde kapatmış oldu.

Toprak Razgatlıoğlu, sağlık merkezinden çıkarken şunları söyledi: "Evet! sonunda iyiyim. Dört haftanın ardından nihayet geri döndüm. Yarın için gerçekten çok heyecanlıyım."

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Önceki haber Toprak Razgatlıoğlu'nun Aragon'da yarışıp yarışmayacağının bugün açıklanması bekleniyor

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